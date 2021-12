Papież Franciszek powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że jest gotów pojechać do Moskwy, by "prowadzić dialog z bratem". Tak odpowiedział na pytanie, kiedy ponownie spotka się z patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem.

Franciszek podczas konferencji prasowej w samolocie / ALESSANDRO DI MEO / POOL / PAP/EPA

Obaj dostojnicy spotkali się po raz pierwszy na Kubie w 2016 roku.

Podczas konferencji prasowej w samolocie lecącym z Aten do Rzymu papież ujawnił, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu przyjedzie do niego do Watykanu metropolita Hilarion z Patriarchatu Moskiewskiego, by "uzgodnić możliwe spotkanie".

Jestem gotów pojechać do Moskwy, by prowadzić dialog z bratem - oświadczył Franciszek.

Mówimy sobie wszystko prosto w twarz - dodał papież. Jego zdaniem "nie ma protokołów, kiedy jest brat z bratem". Musimy iść razem, starać się pracować, podążać razem ku jedności - zauważył.

Franciszek mówił, że dobrze, iż teolodzy pracują nad różnymi kwestiami. A my w tym czasie idziemy razem. To możemy zrobić - ocenił.

Franciszek: Unia powinna wypracować wspólną politykę napływu migrantów

Papież Franciszek powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że to UE powinna wypracować wspólną, zgodną politykę wobec napływu migrantów. Ocenił też, że "ten, kto buduje mury" przed migrantami, "traci sens historii".

Ja tym ludziom, którzy zabraniają migracji czy zamykają granice, stawiają mury i druty kolczaste i zabraniają wstępu powiedziałbym: pomyśl o tym, że to tobie nie pozwolono by wejść, że to ty musiałbyś uciekać ze swojej ziemi - oświadczył.

Ten, kto buduje mury traci sens historii, swojej historii, kiedy był niewolnikiem innego kraju - dodał Franciszek.

Zaznaczył: Każdy rząd musi powiedzieć jasno, ilu migrantów może przyjąć, bo rządzący wiedzą, ile są w stanie przyjąć. Migranci muszą być przyjmowani, wspierani, promowani i integrowani.