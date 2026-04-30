W nocy ze środy na czwartek izraelska marynarka wojenna przechwyciła flotyllę z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Wśród uczestników flotylli są polscy obywatele. Na pokładzie jednej z jednostek znajduje się Polka, dr Magdalena Górska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło natychmiastowe działania, domagając się wyjaśnień od strony izraelskiej i zapewniając pełną gotowość służb konsularnych w trosce o bezpieczeństwo polskich obywateli.

Statki biorące udział w akcji / ORIETTA SCARDINO / PAP/EPA

W nocy ze środy na czwartek doszło do przechwycenia przez izraelską marynarkę wojenną Globalnej Flotylli Sumud, która zmierzała z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Akcja miała miejsce na wodach w pobliżu Krety. Według organizatorów izraelskie siły zatrzymały 15 z 58 statków biorących udział w misji. Na pokładzie jednej z jednostek znajduje się dr Magdalena Górska, Polka i adiunkt na Uniwersytecie Utrechckim. Ale prawdopodobnie wśród uczestników flotylli jest więcej Polaków.

Polacy wśród aktywistów - reakcja polskich władz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że wśród uczestników flotylli są polscy obywatele. Resort nie podał jeszcze dokładnej liczby Polaków, którzy brali udział w inicjatywie, tłumacząc to koniecznością weryfikacji informacji. W związku z zaistniałą sytuacją, w MSZ odbyła się rozmowa z charge d’affaires ambasady Izraela w Warszawie. Polska dyplomacja podkreśliła, że służby konsularne i dyplomatyczne są w pełnej gotowości, a także pozostają w stałym kontakcie z koordynatorami flotylli oraz rodzinami polskich uczestników.

MSZ wyraziło zaniepokojenie doniesieniami o działaniach izraelskich sił zbrojnych wobec aktywistów. Resort zaznaczył, że siłowe działania na wodach międzynarodowych stanowią poważne naruszenie prawa międzynarodowego, w tym prawa morza. Polska strona wezwała do pilnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności akcji oraz zażądała zagwarantowania bezpieczeństwa uczestnikom flotylli. W resorcie powołano również zespół zarządzania kryzysowego, który zebrał się natychmiast po otrzymaniu informacji o możliwym zagrożeniu dla polskich obywateli.

Flotylla Sumud - misja i wcześniejsze incydenty

Globalna Flotylla Sumud wyruszyła z Barcelony 12 kwietnia, niosąc pomoc humanitarną dla mieszkańców Strefy Gazy. Celem inicjatywy jest przełamanie izraelskiej blokady palestyńskiego terytorium. Według organizatorów na pokładzie wszystkich jednostek znajdowało się ponad tysiąc wolontariuszy z różnych krajów. To nie pierwsza taka inicjatywa - we wrześniu 2025 roku podobna flotylla, z udziałem prawie 500 osób z 40 krajów, została zatrzymana przez izraelską marynarkę wojenną, a aktywiści zostali deportowani.

Strefa Gazy od lat znajduje się pod izraelską blokadą, co znacząco utrudnia dostarczanie pomocy humanitarnej. Działania flotylli mają na celu zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na dramatyczną sytuację mieszkańców tego regionu. Przechwycenie statków przez izraelskie siły wywołało liczne reakcje na świecie, a organizacje humanitarne i rządy państw domagają się respektowania prawa międzynarodowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa wolontariuszom.