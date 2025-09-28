Prezydent USA Donald Trump zamieścił na swoim portalu społecznościowym Truth Social wygenerowany przez AI film, w którym ogłasza udostępnienie ludziom... łóżek leczniczych potrafiących leczyć każdą chorobę. Amerykański przywódca odniósł się w ten sposób do krążącej od dawna teorii spiskowej o istnieniu takich urządzeń.
Nagranie prezydent USA zamieścił późną nocą w sobotę.
Film, nieopatrzony żadnym komentarzem prezydenta, ukazuje fikcyjne nagranie Trumpa z programu telewizji Fox News prowadzonego przez jego synową Larę Trump. Prezydent ogłasza w nim powstanie "szpitali MedBed" z nowoczesnymi łóżkami potrafiącymi uleczyć każdą chorobę.