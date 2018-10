Facebook poinformował, że hakerzy uzyskali dostęp do danych 29 milionów jego użytkowników. Chodzi o atak ujawniony dwa tygodnie temu.

Zdj. ilustracyjne / MAURITZ ANTIN / PAP/EPA

Dokładna liczba użytkowników, których dane dostały się w ręce hakerów, nie była do tej pory znana. Facebook podawał, że w grę mogło wchodzić 50 milionów profili użytkowników. Przyznał, że nie wie, czy dane zostały wykorzystane w celach przestępczych.



Obecnie Facebook ujawnił, że hakerzy uzyskali dostęp do imion i nazwisk, adresów e-mailowych i numerów telefonów 29 milionów użytkowników. W przypadku 14 milionów użytkowników było to jeszcze więcej danych 0 data urodzenia, miejsce zamieszkania, historia wyszukiwań w internecie.





Facebook zapowiedział poinformowanie użytkowników, których profile padły ofiarą hakerów / materiały prasowe /



Facebook zapowiedział poinformowanie użytkowników, których profile padły ofiarą hakerów. Portal podał również, że FBI, które prowadzi śledztwo w tej sprawie, zwróciło się do niego o powstrzymanie się od publicznych rozważań, kto mógł stać za tym hakerskim atakiem.

Jak informują przedstawiciele Facebooka, atak nie dotknął takich aplikacji jak m.in. Messenger, Messenger Kids, Instagram, WhatsApp i Oculus.





Facebook: Hakerzy mieli dostęp do danych 29 milionów użytkowników / JOHN G. MABANGLO / PAP/EPA