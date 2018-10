​Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan otworzył w poniedziałek nowe gigantyczne lotnisko w Stambule. W tym tygodniu zaplanowano jedynie pojedyncze loty; docelowo jednak - według tureckich władz - port lotniczy nad Bosforem ma być największy na świecie.

Nowe lotnisko w Stambule przed ceremonią otwarcia / ERDEM SAHIN / PAP/EPA

Erdogan ogłosił symboliczne otwarcie portu w szczególny dla Turków dzień - 95 rocznicę proklamowania Republiki Turcji.

Widzimy lotnisko w Stambule jako inwestycję nie tylko dla państwa, ale również dla naszego regionu oraz świata - oświadczył Erdogan. Dodał, że dzięki lotnisku Turcja będzie "odgrywać kluczową rolę w integracji globalnych gospodarek".



Na nowy port pod koniec roku ma przenieść się główny turecki przewoźnik Turkish Airlines, który korzysta obecnie z portu lotniczego Stambuł-Ataturk. To dotychczasowe największe lotnisko w nadbosforskiej aglomeracji ma dalej być otwarte dla niekomercyjnych lotów. Na części jego gruntów powstanie park.



W pierwszej fazie rozwoju nowy stambulski port ma obsługiwać 90 mln pasażerów rocznie. W ciągu dziesięciu lat z sześciu pasów startowych korzystać ma rocznie 200 mln podróżujących. To blisko dwukrotnie więcej niż na najbardziej ruchliwym lotnisku świata w Altancie w USA.



Nowe lotnisko kosztowało 11,6 mld USD. Według zapowiedzi tureckich władz inwestycja się zwróci. W nowym terminalu wiszą plakaty z podobizną Erdogana i napisem: To nie jest tylko lotnisko. To pomnik zwycięstwa.



Organizacje broniące praw człowieka informują jednak, że podczas konstrukcji portu lotniczego dochodziło do wielu nieprawidłowości, w tym nieprzestrzegania praw pracowniczych. Według Emmy Sinclair-Webb z Human Rights Watch w ciągu ostatnich trzech lat na budowie portu zginęło 38 osób.

(ph)