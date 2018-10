​"Urocze..." - tak prezydent Andrzej Duda skomentował wspólne zdjęcie trzymających się za ręce przywódców Turcji, Rosji, Francji i Niemiec: Recepa Tayyipa Erdogana, Władimira Putina, Emmanuela Macrona i Angeli Merkel. Zdjęcie z komentarzem prezydent zamieścił w niedzielę na Twitterze.

Na wpis Andrzeja Dudy odpowiedziała szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Nie sądzę, żeby taki komentarz w imieniu Prezydenta RP był na miejscu. Chyba, że równa Pan do poziomu żarówki. Albo stracił kontrolę nad kontem - napisała polityk. Lubnauer nawiązała w ten sposób do kontrowersyjnych tweetów, które pojawiły się na koncie szefa Kukiz'15 Pawła Kukiza, a także do wtorkowej wypowiedzi prezydenta w czasie polsko-niemieckiego Forum "Europa 1918-2018: historia z przyszłością", gdzie mówił m.in. o skali wkraczania Unii Europejskiej w codzienne życie obywateli. Jako przykład takiej ingerencji - w jego opinii budzącej wątpliwości wielu Europejczyków - podał wprowadzenie zakazu sprzedaży zwykłych żarówek.

Zdjęcie prezydentów Turcji, Rosji i Francji oraz kanclerz Niemiec zostało wykonane podczas sobotniego szczytu tych czterech państw w Stambule, poświęconego rozwiązaniu kryzysu syryjskiego.

Oprócz przyszłości Syrii politycy rozmawiali także o kilku innych kwestiach - Merkel z Macronem o konieczności wypracowania przez Unię Europejską wspólnego stanowiska w sprawie eksportu broni do Arabii Saudyjskiej po tym, jak w konsulacie tego kraju zabity został opozycyjny dziennikarz Dżamal Chaszodżdżi, zaś Merkel z Erdoganem o obywatelu Niemiec, który został skazany w Turcji na 6,5 roku więzienia za członkostwo w zakazanej kurdyjskiej organizacji.

(ł)