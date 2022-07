Nie żyje Emilie Benes Brzezinski, żona zmarłego w 2017 roku Zbigniewa Brzezińskiego, byłego doradcy prezydenta Jimmy'ego Cartera i matka obecnego ambasadora USA w Polsce Marka Brzezińskiego. Miała 90 lat.

Emilie Benes Brzeziński (zdjęcie z 2002 roku) / Andrzej Rybczyński / PAP

"Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Emilie Benes Brzezinski, mamy Ambasadora. Zespół Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie przekazuje szczere wyrazy współczucia dla Ambasadora i jego rodziny" - napisano na Twitterze Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Emilie Benes Brzezinski była rzeźbiarką. Urodziła się 21 stycznia 1932 w Genewie w rodzinie czeskiego dyplomaty i dziennikarza Bohuša Beneša. Była bratanicą prezydenta Czechosłowacji Edwarda Beneša.

Była żoną zmarłego w 2017 roku Zbigniewa Brzezińskiego, doradcy prezydenta Jimmy'ego Cartera do spraw bezpieczeństwa narodowego w latach 1977-1981. Mieli troje dzieci - Iana, Marka (obecnego ambasadora USA w Polsce) i Mikę.

W czasie II wojny światowej wraz z rodzicami przeniosła się do USA. W 1953 roku ukończyła historię sztuki na Wellesey College w Massachusets.

Jej rzeźby wchodzą w skład zbiorów Ground for Sculpture w New Jersey, w 2003 roku wystawiała prace na Biennale we Florencji oraz w 2005 roku na Biennale w Vancouver. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach - także w Polsce.



W 2011 roku został zrealizowany o jej twórczości film "Family Trees. Emilie Brzezinski" w reżyserii Mirosława Borka i Krzysztofa Kamyszewa.