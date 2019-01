Do co najmniej 73 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych piątkowej eksplozji rurociągu z ropą naftową w środkowym Meksyku. 74 osoby są ranne, a kilkadziesiąt - jak podaje Associated Press - uznaje się za zaginione. Ofiary to przede wszystkim mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy próbowali kraść paliwo wyciekające z uszkodzonego przez złodziei ropy rurociągu.

