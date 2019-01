We Francji "żółte kamizelki" manifestowały po raz 10. z rzędu mimo zainicjowania przez prezydenta Emmanuela Macrona "wielkiej debaty", którą chce wygasić gniew Francuzów, którzy chcą podwyżek i poprawy warunków życia. Jednym z powtarzających się haseł to "Macron do dymisji".

