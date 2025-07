Burza w Belgii po ujawnieniu danych dotyczących kosztów utrzymania ochrony rodziny królewskiej. W 2023 roku wyniosły one blisko 21 mln euro - podała agencja Belga. To średnio 57 tys. euro dziennie.

Król Filip, królowa Matylda i księżniczka Elżbieta / Rex Features / East News

Ochronę króla Filipa, królowej Matyldy, księżniczki Elżbiety oraz innych członków rodziny królewskiej zapewnia specjalna jednostka federalnej policji - Królewski Oddział Ochrony Pałacu (VDKP), liczący około 200 funkcjonariuszy.

Odpowiadają oni zarówno za ochronę osobistą, jak i nadzór nad królewskimi posiadłościami. W skład jednostki wchodzą m.in. funkcjonariusze w umundurowaniu oraz ochroniarze w cywilu, wyszkoleni w zakresie ochrony osobistej i kierowania pojazdami opancerzonymi.

Większość środków pokrywa ministerstwo spraw wewnętrznych. Pieniądze te przeznaczono na utrzymanie wojskowego zaplecza rodziny królewskiej oraz nieoficjalne podróże lotnicze monarchy, m.in. do Hiszpanii, Francji, Włoch i Niemiec.

Według belgijskich parlamentarzystów i przedstawicieli związków zawodowych, koszty ochrony wzrosły o 40 proc. w ciągu ostatnich czterech lat. Częściowo tłumaczy się to podwyżkami płac w policji oraz koniecznością zapewnienia ochrony księżniczce Elżbiecie podczas jej studiów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Krytycy argumentują jednak, że wzrost ten nie wynika wyłącznie z inflacji czy zmian operacyjnych.

Rodzina królewska musi mieć zapewnione bezpieczeństwo, ale obecny poziom wydatków zmusza do zadawania poważnych pytań. Tym bardziej, że przekracza on łączną (sumę) rocznych dotacji publicznych dla monarchii, które wynoszą około 17 mln euro - powiedział Peter Buysrogge, deputowany Nowego Sojuszu Flamandzkiego (N-VA) i przewodniczący komisji obrony w Izbie Reprezentantów belgijskiego parlamentu.

Zastrzeżenia wyrazili również związkowcy. To budzi wątpliwości, zwłaszcza gdy inne służby (należące do) policji zmuszone są do cięć - ocenił Joery Dehaes z centrali związkowej ACV.

Partia N-VA, krytyczna wobec instytucji monarchii, opowiada się za jej przekształceniem w funkcję wyłącznie ceremonialną, co miałoby ograniczyć wydatki publiczne. Docelowo ugrupowanie postuluje zniesienie monarchii.

Pałac Królewski i policja federalna odmówiły komentarza, powołując się na względy bezpieczeństwa.