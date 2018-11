Tematem dnia była ujawniona przez "Gazetę Wyborczą" rozmowa właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego i szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. Co jeszcze ważnego zdarzyło się w Polsce i na świecie? Polecamy nasze podsumowanie dnia.

Zamieszanie wokół szefa KNF

"Gazeta Wyborcza" ujawniła we wtorek, że właściciel Getin Noble Banku Leszek Czarnecki 28 marca, w czasie spotkania "w cztery oczy", nagrał rozmowę z szefem Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowskim.



Z nagrania - jak pisze "GW" - wynika, że Chrzanowski proponował Czarneckiemu m.in. życzliwe podejście KNF i NBP do planów restrukturyzacji jego banków, a także usunięcie z KNF-u Zdzisława Sokala - przedstawiciela prezydenta w Komisji i szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - który jest zwolennikiem przejęcia banków Czarneckiego przez państwo. W zamian bankier miałby zatrudnić prawnika wskazanego przez Chrzanowskiego. Wynagrodzenie - "powiązane z wynikiem banku" - 1 proc. wartości Getin Noble Banku, czyli ok. 40 mln zł - pisze "Gazeta Wyborcza".



W godzinach popołudniowych szef KNF poinformował o złożeniu dymisji. Jak tłumaczył, robi to "z odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie nadzoru nad rynkiem finansowym i konieczność wnikliwego wyjaśnienia sprawy dla dobra państwa".



Ziobro: Będę osobiście nadzorował śledztwo ws. szefa KNF

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro na specjalnej konferencji poinformował, że polecił wszcząć śledztwo ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa przez szefa KNF, wstępne kwalifikacja to przekroczenie uprawnień. Chodzi o doniesienia "GW" opisujące kulisy spotkania "w cztery oczy" Marka Chrzanowskiego z Leszkiem Czarneckim.



Wskazałem też wstępną kwalifikację prawną, art. 231 par. 2 Kodeksu karnego.To jest przekroczenie przez funkcjonariusza publicznego uprawnień celem osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę trzecią. Jest to wstępna kwalifikacja czynu, która w trakcie prowadzonego śledztwa może ulegać zmianie- mówił o śledztwie prokurator generalny.



Idea Bank na liście ostrzeżeń publicznych

Idea Bank to nowy podmiot na liście ostrzeżeń publicznych KNF - poinformował rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski. Bank został wpisany w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej bez zezwolenia w zakresie oferowania instrumentów finansowych.



Idea Bank jest jednym z banków kontrolowanych przez Leszka Czarneckiego. Był też jednym z podmiotów oferujących obligacje spółki GetBack.

Dera o publikacji "GW" ws. KNF

Afera z szefem KNF była głównym tematem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Tam nie ma żadnych dowodów na to, że ktoś komuś coś proponował - mówił Andrzej Dera. Według prezydenckiego ministra nie ma nic dziwnego w tym, że śledztwo w tej sprawie będzie osobiście nadzorował Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Żeby potem nie było sytuacji, że ktoś o czymś nie wiedział - uzasadniał gość Marcina Zaborskiego.





Dworczyk o publikacji "GW", zmianach w rządzie i Marszu Niepodległości



Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM był szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Premier wezwał do natychmiastowych wyjaśnień szefa KNF-u oraz zlecił prokuraturze i służbom niezwłoczne zebranie informacji na temat tych enuncjacji prasowych, które dzisiaj się pojawiły - zadeklarował.

Piękna demonstracja jedności narodowej - tak Dworczyk mówił o niedzielnym marszu w Warszawie. Pytany o nieobecność polityków opozycji na marszu zorganizowanym przez prezydenta i premiera w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, powiedział: "Jest mi przykro, że nikogo z opozycji nie widziałem na tym marszu. To jest dzień, w którym podziały polityczne powinniśmy odłożyć na bok".

Nie ma żadnej decyzji na temat zmian w rządzie i żadnych zmian w rządzie nie będzie - deklarował w internetowej części Porannej rozmowy w RMF Michał Dworczyk. Szef KPRM dodał, że nie ma też na razie żadnych decyzji, jeśli chodzi o listy Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego.

Michał Dworczyk: Premier wyzwał szefa KNF do natychmiastowych wyjaśnień Karolina Bereza /RMF FM

Były premier w szpitalu

"Super Express" poinformował, że były premier i działacz opozycyjny Jan Olszewski trafił kilka dni temu do szpitala. Miał zasłabnąć i przewrócić się w swoim domu.



Na szczęście nie stracił przytomności. Zabrało go pogotowie. Niestety, wiek robi swoje. Mam nadzieję, że mąż wróci niedługo ze szpitala, choć oczywiście boję się o jego życie - przyznała Marta Olszewska.

Naczelny Sąd Administracyjny idzie przykładem Małgorzaty Gersdorf i wysyła informację o wykonaniu zabezpieczenia

Naczelny Sąd Administracyjny przesłał do unijnego Trybunału Sprawiedliwości informację o wykonaniu zabezpieczenia, zarządzonego postanowieniem z 19 października.



Trybunał zarządził wtedy zawieszenie przepisów, odsyłających w stan spoczynku najstarszych sędziów. NSA dotyczą te same przepisy, co Sądu Najwyższego - w wyniku postanowienia - do orzekania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wróciło 14 sędziów.



Nie będzie protestu podwykonawców Astaldi

Podwykonawcy firmy Astaldi nie będą w środę blokować torów. Taką informację przekazali po zakończeniu spotkania z przedstawicielami PKP PLK w Lublinie.



Nie będzie blokady, ustaliliśmy, że będziemy dalej rozmawiać- powiedział jeden z podwykonawców Astaldi, Andrzej Jasiński z firmy Budmax w Puławach. Będą kolejne spotkania, co tydzień, najbliższe w poniedziałek- dodał.



W spotkaniu uczestniczyło około 25 podwykonawców. Przedstawiciele PKP PLK, którzy brali udział w rozmowach, nie chcieli się wypowiadać.

Hollywoodzki operator zatrzymany w Polsce

Matthew Libatique - hollywoodzki operator filmowy został zatrzymany nad ranem w Bydgoszczy. Mężczyzna usłyszy zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej policjantów, a być może również ratowników medycznych.



Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, operator we krwi miał 3 promile alkoholu. Zaatakował ratowników, a potem policjantów, którzy przyjechali na interwencję.

Oni będą rządzić na Dolnym Śląsku

Udało nam się dzisiaj podpisać umowę koalicyjną na Dolnym Śląsku; dzięki temu PiS oraz Bezpartyjni Samorządowcy wezmą odpowiedzialność za skonstruowanie zarządu oraz prezydium sejmiku województwa dolnośląskiego - poinformował na konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk (PiS). Michał Dworczyk wyjaśniał, że PiS zgodziło się, aby kandydata na marszałka województwa zaproponowali Bezpartyjni Samorządowcy. Ci z kolei proponują na to stanowisko Cezarego Przybylskiego.

Pracowaliśmy przez wiele dni nad programem rozwoju dla naszego regionu, bardzo się cieszymy, że to porozumienie jest nie tylko szansą na rozwój Dolnego Śląska, ale również dowodem na to, że w Polsce ponad podziałami politycznymi można rozmawiać o tym, co jest dobre dla regionu, dla mieszkańców, bo choć różnimy się politycznie, to cel mieliśmy ten sam - dodał Dworczyk.





Tragedia w sali zabaw. Nie żyje 9-latek

Niewydolność krążeniowo-oddechowa była przyczyną śmierci 9-latka z Gorzowa Wielkopolskiego. Śledczy poinformowali dziś o wstępnych wynikach sekcji zwłok. Chłopiec zmarł w sobotę w sali zabaw.





Minister od 500+ znalazł nową pracę

Bartosz Marczuk - były wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, który zajmował się m.in. programem Rodzina 500+ - znalazł nową pracę. Rada Nadzorcza Polskiego Funduszu Rozwoju SA powołała go od 19 listopada w skład Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

Bartosz Marczuk jest absolwentem socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich Ekonomia Pracy w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Ukończył także podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Narodowego. Przed objęciem stanowiska wiceministra był od marca 2015 r. zastępcą redaktora naczelnego tygodnika "Wprost". Wcześniej pracował m.in. w "Rzeczpospolitej" i w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Powracają bohaterowie kultowego filmu sprzed lat

"Marian, tu jest jakby luksusowo". "Mądra, ale rozumu za grosz" czy "Przyjęte do aprobującej wiadomości". To tylko kilka cytatów z uwielbianego przez widzów filmu "Kogel mogel". "Miszmasz", czyli trzecia część komedii, już 25 stycznia wejdzie do kin. We wtorek odbyła się konferencja prasowa podsumowująca zakończenie zdjęć.

Kasię Solską ponownie zagra Grażyna Błęcka-Kolska. W trzeciej odsłonie tej komedii wróci też postać Piotrusia, zagra go Maciej Zakościelny. Piotruś wyrósł na człowieka, którego największym deficytem jest brak miłości - mówi w RMF FM aktor. I dlatego znalazł sobie pełen ciepła dom - dodaje Zakościelny. Żonę Piotrusia zagra Katarzyna Skrzynecka.



Wróci też docent Wolański, tym razem jako profesor. Ten docent stał się troszkę moim przekleństwem, bo zagrałem tyle ról, a ludzie do dziś bardzo często wołają na mój widok - O! Wolański. Ale to bardzo miłe - podkreśla w RMF FM grający tę rolę Zdzisław Wardejn.

Thiago Cionek znowu w kadrze

Thiago Cionek został powołany do reprezentacji Polski po raz pierwszy za kadencji trenera Jerzego Brzęczka. Zawsze jestem do dyspozycji selekcjonera, bo dla mnie grać w reprezentacji to jak służyć dla kraju - zadeklarował piłkarz.

Trener Brzęczek zadzwonił do mnie z informacją, że chce mnie powołać. Od razu się zgodziłem, bo zawsze jestem dyspozycji selekcjonera. Na kadrę chętnie przyjeżdżam, bo dla mnie grać w reprezentacji to jak służyć dla kraju. Na miejscu dowiem się, czego sztab szkoleniowy ode mnie oczekuje, ale wierzę, że mogę coś jeszcze dać drużynie narodowej. Od 10 lat gram praktycznie co tydzień, od pewnego czasu w Serie A i wydaje mi się, że cały czas robię postępy - przyznał Cionek.