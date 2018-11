Bartosz Marczuk – były wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, który zajmował się m.in. programem Rodzina 500+ – znalazł nową pracę. Rada Nadzorcza Polskiego Funduszu Rozwoju SA powołała go od 19 listopada w skład Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

Bartosz Marczuk / Radek Pietruszka / PAP

Do Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju dołącza Pan Bartosz Marczuk. Jest to wzmocnienie naszej spółki w przededniu realizacji jednego z największych programów społecznych ostatnich lat, czyli Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jego wdrożenie to ogromne wyzwanie organizacyjne - przed PFR ustawodawca postawił zadanie zbudowania ewidencji wpłat dla ponad 11,5 miliona pracowników, systemu rozliczeń i dopłat oraz budowę portalu informacyjnego PPK - oświadczył prezes zarządu PFR Paweł Borys. Poinformował, że nowy wiceprezes zarządu będzie nadzorował pion odpowiedzialny za te elementy programu. Jestem przekonany, że doświadczenie pana Marczuka w zakresie znajomości systemu emerytalnego i realizacji dużych programów społecznych zaowocuje sprawnym uruchomieniem systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych - stwierdził.

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych Polski Fundusz Rozwoju będzie organizował wdrożenie programu PPK i odpowiadał za prowadzenie ewidencji uczestników PPK, rejestru instytucji finansowych dopuszczonych do oferowania PPK, a także stworzy dla pracodawców i pracowników specjalny portal internetowy.

Kilka dni temu minister Elżbieta Rafalska poinformowała, że odpowiadający w resorcie za sprawy rodziny Bartosz Marczuk złożył rezygnację ze stanowiska. Zadeklarowała, że "gdyby tylko chciał wrócić do ministerstwa, będą takie możliwości". Zapowiedziała, że obowiązki Marczuka będą rozdzielone między innych wiceministrów.

Czym do tej pory zajmował się Bartosz Marczuk?



Bartosz Marczuk w ministerstwie odpowiadał m.in. za sprawy rodziny. Był współtwórcą Rządowego Programu Polityki Rodzinnej 2006-2007 i społecznym doradcą ministra pracy i polityki społecznej.

Bartosz Marczuk jest absolwentem socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich Ekonomia Pracy w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Ukończył także podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Narodowego. Przed objęciem stanowiska wiceministra był od marca 2015 r. zastępcą redaktora naczelnego tygodnika "Wprost". Wcześniej pracował m.in. w "Rzeczpospolitej" i w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

(mn)