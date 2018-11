Naczelny Sąd Administracyjny przesłał do unijnego Trybunału Sprawiedliwości informację o wykonaniu zabezpieczenia, zarządzonego postanowieniem z 19 października.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Trybunał zarządził wtedy zawieszenie przepisów, odsyłających w stan spoczynku najstarszych sędziów. NSA dotyczą te same przepisy, co Sądu Najwyższego - w wyniku postanowienia - do orzekania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wróciło 14 sędziów.



Więcej informacji wkrótce.



(nm)