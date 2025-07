W niewielkiej wsi Dubniki na terenie obwodu grodzieńskiego w Białorusi, znajduje się posiadłość, która na stałe zapisała się w historii polskiej literatury. To właśnie tutaj, w XIX-wiecznym dworze, Henryk Sienkiewicz – jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy i laureat Nagrody Nobla – stworzył trzecią część słynnej Trylogii – „Pana Wołodyjowskiego”. Dziś miejsce to przechodzi do historii po raz kolejny – tym razem jako przedmiot głośnej aukcji elektronicznej.

Pomnik Henryka Sienkiewicza w Warszawie / Shutterstock Zobacz również: Syn Łukaszenki na liście stypendystów. Kontrowersje wokół kariery naukowej Koli

​Białorusini strącili rosyjski dron. Leciał nad Ukrainę

Wyborcza farsa na Białorusi. "Wszystko jest pod kontrolą reżimu i jego służb"

Solidarni z Poczobutem. W Białymstoku odbył się protest 14 lipca posiadłość została wystawiona na sprzedaż na platformie "BUGB-Majemasts", którą zarządza Białoruska Uniwersalna Giełda Towarowa. Ostatecznie nieruchomość została sprzedana za 1058,4 rubla białoruskiego, co w przeliczeniu daje około 1352 złote. Cena ta była zaledwie o 5 procent wyższa od ceny wywoławczej, co może szokować, biorąc pod uwagę historyczną wartość obiektu. Nowym właścicielem dworu została firma z obwodu grodzieńskiego, specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych. Nie ujawniono jeszcze, jakie plany ma przedsiębiorstwo wobec zabytkowej posiadłości, jednak już teraz pojawiają się spekulacje na temat możliwej renowacji i adaptacji obiektu do nowych funkcji. Mieszkał tu i tworzył Sienkiewicz Dwór w Dubnikach to nie tylko dwukondygnacyjny budynek mieszkalny. W skład sprzedanego majątku wchodzi również szereg innych zabudowań: budynek administracyjny z 1968 roku, łaźnia z pralnią, stołówka, punkt medyczny, garaże, magazyny oraz liczne zabudowania gospodarcze. Przez wiele lat, aż do 2005 roku, dwór pełnił funkcję domu opieki dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Historia tego miejsca sięga 1878 roku, kiedy to wybudowano dwór. Pod koniec XIX wieku zamieszkał tu Henryk Sienkiewicz, który właśnie w Dubnikach pracował nad jednym ze swoich największych dzieł. To tutaj powstała trzecia część Trylogii - "Pan Wołodyjowski", dopełniająca cykl, na który składają się także "Ogniem i mieczem" oraz "Potop".