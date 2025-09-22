Wstrzymano odloty i przyloty na największym duńskim lotnisku w Kopenhadze. W poniedziałkowy wieczór nad portem lotniczym stolicy Danii stwierdzono kilka dronów.
Reuters, powołując się na lokalną policję, informuje o dwóch lub trzech dużych dronach widzianych w przestrzeni powietrznej w okolicy lotniska Kastrup w Kopenhadze.
Cały ruch na lotnisku został wstrzymany - podała policja.
Wszystkie starty i lądowania zostały wstrzymane od godziny 20.26 lokalnego czasu.
Już co najmniej 15 lotów zostało przekierowanych na inne lotniska.
Na lotnisku i w okolicy trwa operacja policji.