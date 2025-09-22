​Resort spraw zagranicznych Izraela oświadczył, że nie wyrazi zgody na to, by flotylla aktywistów, którzy przewożą pomoc humanitarną do Strefy Gazy, przełamała blokadę morską tego terytorium. Ta grupa składa się z prawie 20 łodzi, na ich pokładzie znajduje się znana aktywistka klimatyczna Greta Thunberg. W przeszłości izraelskie władze blokowały podobne działania.

Greta Thunberg zmierza do Strefy Gazy, by wwieźć pomoc humanitarną / AA/ABACA / PAP/Abaca

Izraelskie MSZ oskarża inicjatywę Globalnej Flotylli Sumud, która od tygodnia płynie z Tunezji w kierunku Strefy Gazy, o związki z palestyńskimi bojownikami. "To grupa zorganizowana przez Hamas i służąca Hamasowi" - napisał resort spraw zagranicznych.

Deklarowanym celem inicjatywy jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy i przełamanie nałożonej przez Izrael blokady morskiej tego terytorium.

Kryzys humanitarny i inwazja Izraela na Gazę

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z Hamasem. Według organizacji humanitarnych sytuacja się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca. Izrael odrzuca zarzuty o to, że jego działania przyczyniają się do głodu i ogłasza kolejne kroki, które mają usprawnić pomoc.

Jednocześnie w zeszłym tygodniu Izrael rozpoczął inwazję lądową na największe miasto palestyńskiego terytorium - Gazę, nakazując ucieczkę całej, około milionowej ludności miasta. "Jeśli uczestnicy flotylli rzeczywiście pragną dostarczyć pomoc humanitarną, a nie służyć Hamasowi, Izrael wzywa statki do zacumowania w porcie w Aszkelonie i rozładowania tam pomocy, skąd zostanie ona niezwłocznie i w skoordynowany sposób przekazana do Strefy Gazy" - napisano w poniedziałkowym komunikacie izraelskiej dyplomacji. Jednocześnie zaapelowano do aktywistów, by nie łamali izraelskiego prawa.

Konwoje morskie

Różne organizacje pozarządowe od ponad 15 lat organizują konwoje morskie, których celem jest przełamanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i dostarczenie do niej pomocy humanitarnej. Najgłośniejszym przykładem była Flotylla Wolności, która w 2010 r. odmówiła zmiany kursu i została przejęta na wodach międzynarodowych przez wojska izraelskie.

Na jednym statku izraelscy żołnierze napotkali czynny opór członków załogi, odpowiedzieli ogniem, zabijając dziewięciu aktywistów. Izraelska armia w czerwcu i w lipcu zablokowała kolejne jednostki zmierzające do Strefy Gazy.