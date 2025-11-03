​Inspektor generalny Bundeswehry generał Carsten Breuer w wywiadzie, jakiego udzielił redakcji RND, wypowiedział się na temat zestrzeliwania dronów, gdy te znajdą się w niemieckiej przestrzeni powietrznej. "To zbyt ryzykowne podejście, które w terenie zamieszkanym mogłoby wyrządzić szkody, dlatego Bundeswehra stawia na inne technologie" - ocenił.

W ostatnim czasie w kilku krajach europejskich, w tym także w Polsce, pojawiły się na niebie drony, które naruszyły przestrzeń powietrzną tych państw. Ruszyła debata na temat skutecznej walki z bezzałogowcami, które mogę wyrządzić poważne szkody, ze śmiercią cywili włącznie.

Szef Bundeswehry zaskakująco o zestrzeliwaniu dronów

Inspektor generalny Bundeswehry Carsten Breuer w wywiadzie udzielonym redakcji RND opowiedział się tymczasem za unikaniem zestrzeliwania dronów w niemieckiej przestrzeni powietrznej. Ocenił, że wiąże się to ze zbyt dużym ryzykiem dla ludności cywilnej.

Chodzi o to, by ograniczyć użyteczność dronów przeciwnika. Oczywiście można to osiągnąć, zestrzeliwując je. Wtedy pojawia się jednak problem, bo trafiony dron spada gdzieś na ziemię, podobnie jak amunicja - powiedział Breuer w opublikowanej w poniedziałek rozmowie.

Podkreślił, że "to zbyt ryzykowne podejście, które w terenie zamieszkanym mogłoby wyrządzić szkody". Dlatego Bundeswehra stawia na inne technologie - podkreślił. Tłumaczył, że wśród nich jest m.in. elektroniczne zakłócanie kursu bezzałogowców.

"Niemcy nie żyją w stanie całkowitego pokoju"

Wskazując na wzrost liczby ataków hybrydowych, w tym wtargnięcia dronów w niemiecką przestrzeń powietrzną, Breuer ocenił, że Niemcy "nie żyją w stanie całkowitego pokoju, ale też nie są w stanie otwartej wojnie".

W ciągu 40 lat służby wojskowej nie doświadczyłem jeszcze sytuacji tak niebezpiecznej jak obecne zagrożenie ze strony Rosji - wskazał.

Politycy koalicji rządowej w Niemczech, na czele z kanclerzem Friedrichem Merzem, otwarcie wyrażają zaniepokojenie działaniami Rosji, szczególnie w obliczu wykrywanych nad terytorium RFN rojów dronów. Szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) Martin Jaeger powiedział w październiku w Bundestagu, że w każdej chwili możliwa jest "gorąca konfrontacja" z Rosją. W miniony weekend z powodu dronów na krótko wstrzymano działalność lotnisk w Bremie i Berlinie.