Słonie zwracają się do siebie odpowiednikiem imienia, które jest charakterystyczne dla każdego osobnika – wynika z badań opartych na obserwacji dzikich stad słoni w Kenii. Publikacja na ten temat została opublikowana na portalu czasopisma naukowego "Nature".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To badanie pokazuje, że słonie nie tylko posługują się specyficzną wokalizacją dla każdego osobnika, ale rozpoznają przeznaczone dla nich wołanie i odpowiadają na nie, ignorując te skierowane do innych - powiedział w rozmowie z AFP autor publikacji Michael Pardo, biolog z Colorado State University.

To potwierdza tezę, że słonie mogą wymyślać dla siebie dowolne nazwy - wyjaśnił naukowiec.

Badania polegały na analizie pomruków samic słoni afrykańskich (Loxodonta africana) i ich potomstwa, które naukowcy zarejestrowali w latach 1986-2022. Zwierzęta zamieszkiwały Park Narodowy Amboseli w południowej Kenii oraz rezerwaty Samburu i Buffalo Springs na północy kraju.

Biologom udało się rozróżnić 469 kontaktów między słoniami, w których 101 słoni było nadawcami komunikatów, a 117 odbiorcami.

Do tej pory zoolodzy wiedzieli, że tylko dwa gatunki zwierząt - delfiny butlonose (Tursiops truncatus) i papugi pomarańczowoczelne (Eupsittula cancularis), zwracają się po imieniu, naśladując głos osobnika, który je zawołał.

Wyjątkowa komunikacja

Według badaczy komunikacja słoni jest wyjątkowa, gdyż dwa osobniki zwracają się do siebie, wydając określony sygnał. Imię to niekoniecznie było używane przez inne słonie w odniesieniu do tego samego członka w stadzie. Słoń, do którego zwracał się inny słoń, wyraźnie rozróżniał, że to zawołanie było skierowane do niego i ignorował te kierowane do innych.

Obserwacje te wskazują, że słonie mają zdolność do abstrakcyjnego myślenia - zaznaczył prof. George Wittemyer, kierownik badania.

Odgłosy w formie chrząknięć słonie stosują w komunikacji na odległość. Najczęściej dorosłe osobniki zwracają się do młodszych, co zdaniem biologów sugeruje, że umiejętność ta wymaga wielu lat nauki.