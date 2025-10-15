Nie żyje słonica Kinga - jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych mieszkanek zoo w Poznaniu. We wtorek rano zwierzę doznało urazu stawu kończyny tylnej. Według materiału z monitoringu słonica po godzinie 5 rano gwałtownie upadła i przewróciła się na lewy bok. Po kilku godzinach władze ogrodu poinformowały, że Kingi nie udało się uratować.

Słonica afrykańska Kinga doznała urazu tylnej kończyny we wtorek rano, po gwałtownym upadku na lewy bok tuż po godzinie 5.

Natychmiast podjęto akcję ratunkową, w której uczestniczyli opiekunowie, lekarze weterynarii i strażacy.

Mimo wysiłków życia Kingi nie udało się uratować - ze względu na pogorszenie stanu zdrowia podjęto decyzję o eutanazji.

Słonica afrykańska Kinga we wtorek rano doznała urazu stawu kończyny tylnej. Według materiału z monitoringu zwierzę po godzinie 5 rano gwałtownie upadło i przewróciło się na lewy bok. U tak dużych zwierząt stwarza to zagrożenie ze strony układu krążeniowego i oddechowego.

Podjęto natychmiastową akcję ratowniczą. Sytuację udało się opanować m.in. dzięki pomocy strażaków.

Niestety, mimo pomocy opiekunów i lekarzy weterynarii i strażaków, życia Kingi nie udało się uratować. "Ze względu na gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia podjęto decyzję o eutanazji, aby oszczędzić jej cierpienia" - napisał w komunikacie Piotr Przyłucki, dyrektor poznańskiego zoo.

"Nie znamy jeszcze przyczyn porannego upadku Kingi. Ciało zostanie przekazane do badań w celu dokładnego ustalenia przyczyn śmierci" - dodał.

Kinga miała 38 lat

Kinga urodziła się w 1987 r. bez ciosów, co jest bardzo rzadkie u słoni sawannowych. Przypłynęła do Polski z Namibii do Gdańska w 1989 r. i zamieszkała w zoo w Chorzowie.

Do poznańskiego zoo trafiła 16 lat temu. Przewodziła grupie tamtejszych słoni.

W ciągu ostatnich pięciu lat słonica miała problemy z poruszaniem się i była pod stałą opieką zespołu lekarzy weterynarii i opiekunów, którzy monitorowali jej stan zdrowia.