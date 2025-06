Rząd Pakistanu oficjalnie zgłosił kandydaturę prezydenta USA Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla za 2026 rok. Decyzja ta ma być wyrazem uznania dla jego roli w łagodzeniu napięć podczas ostatniego kryzysu indyjsko-pakistańskiego. Indie stanowczo zaprzeczają, by Stany Zjednoczone uczestniczyły w mediacjach.

Donald Trump nominowany do nagrody Nobla / Shutterstock

Nominacja za „zdecydowaną interwencję dyplomatyczną”

W piątek władze Pakistanu poinformowały w serwisie X, że "rząd Pakistanu postanowił formalnie zarekomendować prezydenta Donalda J. Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla za 2026 rok, w uznaniu jego zdecydowanej interwencji dyplomatycznej i przywództwa podczas niedawnego kryzysu indyjsko-pakistańskiego".

"W momencie wzmożonych regionalnych turbulencji prezydent Trump wykazał się wielką strategiczną dalekowzrocznością i znakomitym kunsztem politycznym poprzez zdecydowane zaangażowanie dyplomatyczne zarówno w Islamabad, jak i New Delhi, co złagodziło szybko pogarszającą się sytuację, ostatecznie zapewniając zawieszenie broni i zapobiegając szerszemu konfliktowi między dwoma państwami nuklearnymi, który miałby katastrofalne konsekwencje dla milionów ludzi w regionie i poza nim" - poinformował rząd Pakistanu.

Do eskalacji konfliktu między sąsiadującymi krajami doszło w dniach 6-10 maja, kiedy to walki objęły kontrolowaną przez Pakistan część regionu Kaszmir. Punktem zapalnym był atak terrorystyczny w indyjskim mieście Pahalgam z 22 kwietnia 2025 roku, w którym zginęło 26 osób. Według strony indyjskiej za zamachem stali bojownicy sprzeciwiający się kontroli Indii nad spornym terytorium.

6 maja Indie przeprowadziły serię ataków na cele pakistańskie w ramach Operacji Sindoor, na co Islamabad odpowiedział odwetem. W sumie po obu stronach konfliktu zginęło około 50 osób.

Rola Trumpa w zawieszeniu broni

O zawarciu pakistańsko-indyjskiego zawieszenia broni jako pierwszy poinformował 10 maja prezydent USA. Następnie informację tę potwierdziły władze obu państw. Donald Trump podkreślał na platformie społecznościowej, że decyzja o rozejmie została podjęta po "długich nocnych negocjacjach zorganizowanych przez USA".

Premier Indii Narenda Modi wielokrotnie zaprzeczał jednak, by do takich rozmów doszło. Według rządu w New Delhi Stany Zjednoczone nie uczestniczyły w mediacjach.

Donald Trump wielokrotnie podkreślał swoje zasługi na arenie międzynarodowej. Powinienem już zdobyć 4-5 pokojowych nagród Nobla - stwierdził były prezydent USA, wskazując m.in. na negocjowane obecnie porozumienie pokojowe między Demokratyczną Republiką Konga i Rwandą oraz zakończenie konfliktu między Serbią i Kosowem. Trump nie ukrywał również frustracji z powodu braku tej prestiżowej nagrody, wyrażając zazdrość wobec Baracka Obamy, który otrzymał ją w 2009 roku.

Jak zauważa agencja AFP, Pakistan, który w 2023 roku uniknął zapaści gospodarczej dzięki pożyczce z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zabiega obecnie o zagraniczne inwestycje, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych. Szef pakistańskiej armii Asim Munir podczas środowego spotkania z Trumpem zaproponował "obopólnie korzystne partnerstwo", podkreślając, że Pakistan ma do zaoferowania m.in. minerały i kryptowaluty.