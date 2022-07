​Dmitrij Rogozin został odwołany ze stanowiska szefa Roskosmosu. Jego miejsce zajmie dotychczasowy wicepremier Rosji Jurij Borisow. Jak informowały wcześniej media, Rogozin prawdopodobnie trafi na Kreml i być może będzie przedstawicielem Putina na okupowanych terytoriach Ukrainy.

Dmitrij Rogozin / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

Prezydent Rosji Władimir Putin odwołał dzisiaj szefa Korporacji Państwowej ds. Działalności Kosmicznej Roskosmos Dmitrija Rogozina. Na jego miejsce mianował Jurija Borisowa, dotychczasowego wicepremiera odpowiedzialnego za sektor zbrojeniowy. Liczba wicepremierów w rosyjskim rządzie zmniejszyła się więc z 11 do 10.

Dziękuje towarzysze za służbę, za nieprzespane, niespokojne noce, za stres związany z wystrzeliwaniem rakiet i za szczęście, które dzieliliśmy, gdy nam się udawało. Pracujcie, bracia - napisał Rogozin na Telegramie.

Telegram

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że Rogozin długo nie pozostanie bez pracy i wkrótce zostanie "zatrudniony". Podkreślił, że odwołanie go nie było związane z efektami pracy w Roskosmosie.

Rogozin "kremlowskim kuratorem" w Donbasie?

Wcześniej media informowały, że Rogozin prawdopodobnie trafi na Kreml i zostanie albo szefem administracji prezydenckiej, albo bezpośrednim doradcą Władimira Putina. Niewykluczone, że dotychczasowy szef Roskosmosu zostanie "kuratorem" Kremla w separatystycznych republikach Doniecka i Ługańska oraz na innych okupowanych terytoriach Ukrainy.

Obecnie w Donbasie działają ludzie Siergieja Kirijenki. Przygotowywali oni referenda akcesyjne na okupowanych terytoriach. Ekipa zajmuje się jednak ogólnie polityką wewnętrzną i obecnie mają także inne obowiązki, np. przygotowywanie do wyborów lokalnych w Rosji. Według źródeł portalu Meduza na Kremlu, planowane jest, by w takiej sytuacji za Donbas i okupowane ukraińskie terytoria wziął się ktoś inny. I mógłby to być właśnie Rogozin.

Według rozmówców Meduzy, jeśli taki scenariusz zostanie zrealizowany, to Rogozin najpierw trafi na Kreml, a następnie - jak już dojdzie do referendów akcesyjnych - zostanie namiestnikiem Kremla w nowo utworzonym okręgu federalnym. Wówczas dostanie także stanowisko wicepremiera Rosji.

"Putin go kocha"

Meduza wskazuje, że Rogozin jest "potężną postacią" i cieszy się szczególną sympatią Władimira Putina. Prezydent go kocha i to od dawna - mówi rozmówca portalu. W przeszłości Siergiej Szojgu chciał odebrać Rogozinowi sprawę budowy kosmodromu Wostocznyj, jednak nie pozwolił na to właśnie sam Putin.

Prezydentowi podoba się m.in. "ostentacyjny patriotyzm" Rogozina. Szef Roskosmosu bowiem nie przebiera w słowach. Nazywał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego "klaunem", groził także "tchórzliwym Bułgarom" i "mściwym Rumunom". Natomiast kiedy Jarosław Kaczyński zaproponował utworzenie misji pokojowej w Ukrainie, Rogozin napisał "przyjedź do Smoleńska, porozmawiamy", co było najprawdopodobniej nawiązaniem do katastrofy smoleńskiej, w której zginął prezydent Lech Kaczyński, brat obecnego prezesa PiS.