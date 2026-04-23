Premier Węgier Viktor Orban nie weźmie udziału w rozpoczynającym się w czwartek szczycie Unii Europejskiej na Cyprze. Ustępujący szef rządu nie wyznaczył także nikogo, kto reprezentowałby Budapeszt podczas spotkania - poinformował węgierski minister ds. europejskich Janos Boka.

Tematami szczytu będą kryzys na Bliskim Wschodzie, budżet UE oraz wojna w Ukrainie.

Jak przekazał Janos Boka, Viktor Orban zdecydował się nie uczestniczyć w szczycie UE, ponieważ w tym czasie skoncentruje się na procesie przekazania władzy po przegranych wyborach parlamentarnych.

"W trakcie nieformalnych konsultacji nie podejmuje się żadnych decyzji i nie przyjmuje się pisemnych wniosków. Premier nie zwrócił się zatem do innego uczestnika z prośbą o reprezentowanie Węgier" - podkreślił węgierski minister ds. europejskich w komunikacie na Facebooku.

Tematy szczytu: Bliski Wschód i budżet UE

Według informacji przekazanych przez przedstawiciela węgierskich władz, głównymi tematami rozmów na Cyprze będą "kryzys bliskowschodni i jego wpływ na Europę, a także ogólne kwestie dotyczące budżetu UE na najbliższe siedem lat".

Z komunikatu Rady Europejskiej wynika ponadto, że uczestnicy dwudniowego szczytu skoncentrują się także na sytuacji w cieśninie Ormuz oraz wojnie Rosji z Ukrainą.

Janos Boka zapewnił, że stanowisko Budapesztu w tych sprawach jest znane, a biuro przewodniczącego Rady Europejskiej zostało o tym poinformowane. Węgier zapewnił, że chociaż jego kraj nie będzie reprezentowany na spotkaniu, ustalenia szczytu zostaną przekazane władzom w Budapeszcie.

