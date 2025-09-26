Wakacje na luksusowym statku wycieczkowym dla wielu osób są spełnieniem marzeń. Jednak dla jednej z turystek rejs zamienił się w prawdziwy koszmar, gdy podczas korzystania z atrakcji na pokładzie utknęła w przezroczystej zjeżdżalni wodnej zawieszonej wysoko nad oceanem. Nagranie z tego dramatycznego zdarzenia w błyskawicznym tempie obiegło media społecznościowe.

Turystka utknęła w zjeżdżalni na statku wycieczkowym (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Wideo, które w ostatnich dniach stało się viralem na TikToku, trwa zaledwie 13 sekund, ale zdążyło wywołać ogromne poruszenie. Na nagraniu widać kobietę uwięzioną w przezroczystej części zjeżdżalni wodnej Ocean Loops, która znajduje się na jednym z nowoczesnych statków wycieczkowych. Turystka bezskutecznie próbuje wydostać się z pułapki, podczas gdy w tle widać przesuwający się horyzont.

Film w krótkim czasie został wyświetlony kilka milionów razy. Internauci nie kryją emocji - pod nagraniem pojawiły się setki komentarzy. "Nie mogę oddychać, patrząc na to", "Straszne", "Mam taką klaustrofobię, że to byłby mój najgorszy koszmar" - to tylko niektóre z reakcji, które pojawiły się pod filmem.

Zjeżdżalnia Ocean Loops - atrakcja dla odważnych

Choć nie ujawniono nazwy statku ani dokładnej daty zdarzenia, charakterystyczna konstrukcja zjeżdżalni wskazuje na jeden z trzech statków klasy Breakaway-plus: Norwegian Bliss, Norwegian Joy lub Norwegian Encore. To właśnie na tych jednostkach znajduje się słynna zjeżdżalnia Ocean Loops, która przyciąga miłośników mocnych wrażeń z całego świata.

Ocean Loops to nie tylko efektowne zakręty i szybka jazda. Największe emocje budzi przezroczysta sekcja zjeżdżalni, która została zawieszona wysoko nad taflą oceanu. Przejażdżka tą atrakcją to dla wielu turystów prawdziwy test odwagi, a dla osób z lękiem wysokości lub klaustrofobią - wyzwanie nie do pokonania.

Szybka reakcja załogi

Na szczęście dramatyczna sytuacja zakończyła się szczęśliwie. Dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji załogi statku, turystka została uwolniona z pułapki. Pracownicy wykorzystali specjalny właz ewakuacyjny, który pozwolił na bezpieczne wydostanie kobiety ze zjeżdżalni. Jak poinformowano, pasażerka nie odniosła żadnych obrażeń i mogła kontynuować rejs.