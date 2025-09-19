"Wnioski z sekcji zwłok są szokujące"

Do sprawy odniósł się Dennis Speigel, dyrektor generalny i założyciel firmy konsultingowej International Theme Park Services. W rozmowie z CNN podkreślił, że okoliczności śmierci 32-latka są wyjątkowo niepokojące. Wnioski z sekcji zwłok są szokujące i wywołały więcej pytań niż odpowiedzi - stwierdził Speigel.

Ekspert nie krył wątpliwości co do przyczyn tragedii. Czy obrażenia dotyczyły głowy, czy klatki piersiowej? Czy uderzał się w coś? Czy siedział prawidłowo? Czy to był wypadek spowodowany przez przejażdżkę, czy przez to, że on coś zrobił? - dopytywał Speigel, wskazując na konieczność szczegółowego śledztwa.

Rollercoaster pod lupą

Kolejka górska Stardust Racers, na której doszło do wypadku, była jedną z głównych atrakcji nowo otwartego parku. W opisie na stronie internetowej Epic Universe określano ją jako "zapierającą dech w piersiach kolejkę z dwoma startami, osiągającą niewiarygodne prędkości". Park, otwarty w maju tego roku, składa się z pięciu sekcji tematycznych i oferuje gościom hotel na 500 pokoi.

Po tragedii władze parku zdecydowały o natychmiastowym zamknięciu kolejki Stardust Racers do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia. Służby prowadzą intensywne śledztwo, a park współpracuje z odpowiednimi organami.

Kontrowersje wokół bezpieczeństwa w parkach rozrywki na Florydzie

Tragedia w Epic Universe ponownie zwróciła uwagę na kwestie bezpieczeństwa w największych parkach rozrywki na Florydzie. Jak zauważa CNN, tego typu obiekty, w tym słynne Disney World czy Universal, są zwolnione z państwowych inspekcji bezpieczeństwa. Zamiast tego przeprowadzają własne kontrole i stosują wewnętrzne protokoły. Jednak w przypadku poważnych incydentów, takich jak śmierć lub poważne obrażenia, parki są zobowiązane do natychmiastowego zgłoszenia sprawy władzom stanowym.