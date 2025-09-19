Nowo otwarty park rozrywki Epic Universe w Orlando na Florydzie stał się miejscem tragicznego wypadku. 32-latek zmarł po przejażdżce jedną z atrakcji - kolejką górską Stardust Racers. Jak poinformowały służby oraz przedstawiciele parku, mężczyzna został znaleziony nieprzytomny na terenie kolejki. Pomimo natychmiastowej interwencji ratowników i przewiezienia do szpitala, jego życia nie udało się uratować.

Według oficjalnych informacji przekazanych przez lekarza sądowego hrabstw Orange i Osceola, przyczyną śmierci mężczyzny były "liczne urazy spowodowane uderzeniami tępymi narzędziami". Okoliczności tragedii wciąż są wyjaśniane.

Szokujące okoliczności śmierci

Biuro szeryfa hrabstwa Orange potwierdziło, że funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce zdarzenia, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę na terenie kolejki. Natychmiast przewieziono go do szpitala, jednak lekarze stwierdzili zgon.

Władze parku rozrywki wydały oficjalne oświadczenie, w którym wyraziły głęboki żal z powodu tragedii: "Jesteśmy zdruzgotani tym tragicznym wydarzeniem i składamy najszczersze kondolencje bliskim zmarłego". Zgodnie z informacjami przekazanymi przez park, atrakcja, na której doszło do wypadku, została natychmiast zamknięta do odwołania.

"Wnioski z sekcji zwłok są szokujące"

Do sprawy odniósł się Dennis Speigel, dyrektor generalny i założyciel firmy konsultingowej International Theme Park Services. W rozmowie z CNN podkreślił, że okoliczności śmierci 32-latka są wyjątkowo niepokojące. Wnioski z sekcji zwłok są szokujące i wywołały więcej pytań niż odpowiedzi - stwierdził Speigel.

Ekspert nie krył wątpliwości co do przyczyn tragedii. Czy obrażenia dotyczyły głowy, czy klatki piersiowej? Czy uderzał się w coś? Czy siedział prawidłowo? Czy to był wypadek spowodowany przez przejażdżkę, czy przez to, że on coś zrobił? - dopytywał Speigel, wskazując na konieczność szczegółowego śledztwa.

Rollercoaster pod lupą

Kolejka górska Stardust Racers, na której doszło do wypadku, była jedną z głównych atrakcji nowo otwartego parku. W opisie na stronie internetowej Epic Universe określano ją jako "zapierającą dech w piersiach kolejkę z dwoma startami, osiągającą niewiarygodne prędkości". Park, otwarty w maju tego roku, składa się z pięciu sekcji tematycznych i oferuje gościom hotel na 500 pokoi.

Po tragedii władze parku zdecydowały o natychmiastowym zamknięciu kolejki Stardust Racers do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia. Służby prowadzą intensywne śledztwo, a park współpracuje z odpowiednimi organami.

Kontrowersje wokół bezpieczeństwa w parkach rozrywki na Florydzie

Tragedia w Epic Universe ponownie zwróciła uwagę na kwestie bezpieczeństwa w największych parkach rozrywki na Florydzie. Jak zauważa CNN, tego typu obiekty, w tym słynne Disney World czy Universal, są zwolnione z państwowych inspekcji bezpieczeństwa. Zamiast tego przeprowadzają własne kontrole i stosują wewnętrzne protokoły. Jednak w przypadku poważnych incydentów, takich jak śmierć lub poważne obrażenia, parki są zobowiązane do natychmiastowego zgłoszenia sprawy władzom stanowym.