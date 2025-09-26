W Kijowie podczas obchodów Dnia Wojska Polskiego wręczono odznakę "Bene Merito" Mateuszowi "Exenowi" Wodzińskiemu, wolontariuszowi, który od początku rosyjskiej inwazji dostarcza ukraińskiej armii setki samochodów. Wyróżnienie przyznano za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Wręczył je szef ambasady RP w Ukrainie Piotr Łukasiewicz.

Mateusz "Exen" Wodziński / Vladyslav Musiienko / PAP

Uroczyste wręczenie odznaczenia

Podczas przyjęcia z okazji Dnia Wojska Polskiego w stolicy Ukrainy, Piotr Łukasiewicz - szef ambasady RP w Ukrainie - wręczył honorową odznakę "Bene Merito" wolontariuszowi znanemu jako "Exen". On i jego ekipa od początku wojny przekazali ukraińskim żołnierzom już 350 pojazdów zakupionych ze zbiórek Polaków.

Jak podkreślił Piotr Łukasiewicz, działalność polskich wolontariuszy ma realny wpływ na sytuację na froncie: To nie jest działalność czysto humanitarna, to jest działalność, która się wymiernie przekłada na życie żołnierzy, pomaga żołnierzom, pomaga ich ewakuować - zaznaczył dyplomata.

"Exen" odebrał wyróżnienie w przerwie między kolejnymi transportami. W najbliższych dniach planuje dostarczyć następne samochody w rejon Słowiańska i Zaporoża.

Zmieniająca się rzeczywistość wojny

Wolontariusz zwrócił uwagę na spadające zainteresowanie wsparciem dla Ukrainy: To już nie jest to, co było półtora roku, dwa lata temu i to zainteresowanie jest sporo mniejsze. W mojej działalności prawda jest taka, że jeżeli są mniejsze wpłaty, to zawieziemy mniej aut - mówił. Od początku pełnowymiarowej wojny do akcji "Exena" dołączyło 20 tys. osób.

Dostarczanie pojazdów na linię frontu wiąże się z coraz większym ryzykiem: Rzeczywiście jest mniej bezpiecznie, niż było wcześniej. I to wszystko jest winą dronów. Cały czas ta linia frontu jest dynamiczna i trzeba na to zwracać uwagę, żeby nie wjechać tam, gdzie nie powinno się wjeżdżać, gdzie jest naprawdę niebezpiecznie - podkreślił wolontariusz.

Odznaka "Bene Merito" - prestiżowe wyróżnienie

Przyznawana przez ministra spraw zagranicznych Odznaka "Bene Merito" została ustanowiona w 2009 roku. Jej celem jest wyróżnienie za działania na rzecz wzmocnienia pozycji Polski w świecie. Wśród dotychczas odznaczonych są m.in.: Władysław Bartoszewski, Norman Davies, Timothy Snyder, Jerzy Owsiak czy prezydent Karol Nawrocki.