Cher wraca do zdrowia i szykuje się do ślubu! Wybranek piosenkarki jest od niej o 47 lat młodszy. Para planuje huczne wesele, na którym pojawi się m.in. Tina Turner i Dolly Parton.

Cher na premierze musicalu "The Cher Show" / John Naicon / PAP/PA

Miłość nie zna granic. 74-letnia, piosenkarka Cher przygotowuje się do ślubu. Informację przekazał, powołując się na anonimowych rozmówców, jeden z amerykańskich magazynów plotkarskich. Gazeta nie ujawniła nazwiska mężczyzny.

Zdaniem redakcji Cher "nigdy nie straciła wiary w miłość i w końcu zdobyła to, czego od dawna pragnęła".

Cher spotykała się w swoim życiu z wieloma mężczyznami, ale to ma być ten właściwy. Po prostu dobrze się dogadują - stwierdził informator. Według dziennikarzy gwiazda nigdy nie zrezygnowała ze znalezienia bratniej duszy. Jej cierpliwość w końcu się opłaciła - czytamy w amerykańskiej prasie.



Miłość bez względu na wiek. Wybranek ma 27 lat

Cher przyszłego męża poznała przez wspólnego znajomego. Para już po kilku miesiącach zamieszkała razem w domu amerykańskiej gwiazdy, w Malibu.

Nie wiadomo, kim jest partner piosenkarki. Media informują jedynie, że jest o 47 lat młodszy od Cher. Bogini popu jest gotowa zaryzykować dla miłości wszystko, bo narzeczony ją "uszczęśliwia".

Cher przysięga, że to już na wieczność. Ma świetnego faceta, a do tego mówi o zajęciu się polityką, a może nawet o odbyciu ostatniej trasy koncertowej ze swoim mężczyzną obok niej - twierdzi anonimowy rozmówca.

Według doniesień amerykańskich mediów Cher dostała od swojego wybranka 16-karatowy żółty kamień szlachetny i rozpoczęła przygotowania do zaślubin.



O zaręczynach piosenkarka w pierwszej kolejności poinformowała swoich bliskich.

Zszokowała przyjaciół, ale nie przejmuje się ich opinią, bo jest zakochana. Przysięga, że tym razem to "będzie na zawsze" - przyznał informator.



Ślub z pompą. Cher chce zaszokować stylizacją

Ślub odbędzie się iście w królewskim stylu. Na przyjęciu pojawią się gwiazdy takie jak Dolly Parton czy Tina Turner.



Cher ma nadzieję, że jej starszy syn, Chaz, poprowadzi ją do ołtarza, natomiast młodszy, Elijah, wykona specjalną piosenkę na przyjęciu - zapowiada anonimowy rozmówca. Gwiazda chce zachwycić i zaszokować gości także swoim strojem.



Planuje założyć skandaliczną sukienkę. To częściowo przezroczysta suknia z cekinami z brokatowym nakryciem głowy, zaprojektowanym przez jej dobrego przyjaciela, Boba Mackie - przyznał rozmówca.



Również 27-letni partner piosenkarki planuje, wybierając ślubny strój, puścić wodze fantazji. Jego ubiór będzie nawiązywał do stylu Elvisa Presleya.



Cher czuje się lepiej

Informacja o przygotowaniach do ślubu Cher uspokoiła fanów. Media wcześniej donosiły, że piosenkarka nie czuje się najlepiej.

Piosenkarka w czerwcu pisała na Twitterze, że jest bardzo chora i nie może wziąć udziału w protestach przeciwko rasizmowi, po tragicznej śmierci George'a Floyda.



Cytat Zabija mnie to, że nie wychodzę na ulicę, by protestować w tym przełomowym momencie w historii. pisała Cher

W innych postach Cher żaliła się fanom: "Mam siedem nowych leków. Ledwo nadążam". Powrót do zdrowia utrudniał piosenkarce syndrom chronicznego zmęczenia, wywołany wirusem Epsteina-Barra, którym gwiazda zaraziła się kilka lat temu.