Obraz przedstawia kontury nagiej kobiety, w której wpisany jest tekst sceny dialogu między Trumpem i Epsteinem. Brzmi on:

"Głos narratora: W życiu musi chodzić o coś więcej, niż posiadanie wszystkiego.

Donald: Tak, chodzi, ale nie powiem ci, co to jest.

Jeffrey: Ani ja, choć też wiem, co to jest.

Donald: Łączą nas pewne rzeczy, Jeffrey.

Jeffrey: Tak, rzeczywiście, gdyby o tym pomyśleć.

Donald: Enigmy nigdy się nie starzeją, zauważyłeś?

Jeffrey: W rzeczy samej, było to dla mnie jasne ostatnim razem, kiedy cię widziałem.

Trump: Kumpel to wspaniała rzecz. Wszystkiego najlepszego - i niech każdy dzień będzie nową wspaniałą tajemnicą".

Pod tekstem znajduje się domniemany podpis Trumpa, który według "Wall Street Journal" ma imitować włosy łonowe narysowanej kobiety.

W albumie m.in. wpis Billa Clintona

Kartka od Trumpa miała stanowić część albumu przygotowanego w 2003 r. na 50. urodziny Epsteina przez jego partnerkę Ghislaine Maxwell. Wśród innych osób, które dołożyły swoje kartki do albumu, byli m.in. były prezydent Bill Clinton, słynny prawnik Alan Dershowitz, finansista Leon Black, czy były prezes banku Bear Stearns Alan Greenberg.

"WSJ" był pierwszym, który jeszcze w lipcu opisał domniemaną kartkę Trumpa, choć do tej pory jej zdjęcie nie zostało opublikowane. W odpowiedzi na publikację dziennika, Trump stwierdził, że nie jest autorem kartki. Tłumaczył też, że nigdy nie rysował nagich kobiet. Trump złożył też pozew przeciwko dziennikowi oraz jego właścicielowi, Rupertowi Murdochowi. Żąda 10 mld dolarów odszkodowania.

Trump w ostatnim czasie konsekwentnie bagatelizował kontrowersje związane z jego przyjaźnią z Epsteinem oraz żądania ujawnienia wszystkich dokumentów ze śledztwa w sprawie przestępcy. Twierdzi, że jest to "szwindel demokratów", mający odwrócić uwagę od sukcesów jego prezydentury.

W ubiegłym tygodniu komisja ds. nadzoru opublikowała pierwszą z transz dokumentów - ponad 33 tys. stron - jednak większość z nich była już wcześniej publicznie dostępna. Demokraci i część republikanów w Izbie usiłują wymusić głosowanie wzywające do ujawnienia wszystkich, nieokrojonych dokumentów ze śledztwa.

Kim był Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein był amerykańskim finansistą i multimilionerem. Został skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich kobiet i odsiedział 13 miesięcy w więzieniu. W 2019 r. prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. Miesiąc po tym zmarł w areszcie. Według autopsji popełnił samobójstwo. Jego partnerka Ghislaine Maxwell odsiaduje 20-letni wyrok za współudział w procederze.

Wśród znajomych Epsteina, na których padły podejrzenia o możliwe zaangażowanie w przestępczy proceder, byli m.in. były prezydent USA Bill Clinton czy słynny fizyk Stephen Hawking.