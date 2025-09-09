Demokraci z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali w poniedziałek reprodukcję kartki, którą Donald Trump miał wysłać na 50. urodziny miliardera-pedofila Jeffreya Epsteina. Na rysunku znajduje się kontur nagiej kobiety i wpis opisujący rzekome relacje między miliarderami.
List, opisany wcześniej przez "Wall Street Journal", mówi o tajemnicach łączących obu mężczyzn i wpisany jest w kontur nagiej kobiety.
Zdjęcie kartki opublikowano na koncie demokratów z komisji nadzoru na portalu X. Jak poinformował wiceszef komisji Robert Garcia, zdjęcie zostało przekazane komisji przez sprawujących pieczę nad majątkiem Epsteina.
"OTO JEST: Mamy urodzinową notatkę Trumpa do Jeffreya Epsteina, o której prezydent powiedział, że nie istnieje. Trump mówi o »wspaniałej tajemnicy«, która ich łączy. Co ukrywa? Ujawnijmy akta!" - stwierdzono we wpisie.