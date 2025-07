Od blisko dwóch tygodni trwają intensywne poszukiwania Caroliny Wilgi, 26-letniej podróżniczki z Niemiec, która zaginęła podczas swojej wyprawy po Australii. Ostatni ślad po młodej kobiecie pochodzi z 29 czerwca, kiedy widziano ją przed sklepem w niewielkiej miejscowości Beacon w Australii Zachodniej. Jej samochód odnaleziono porzucony w odludnym rejonie Karroun Hill, jednak po samej Carolinie Wilga nie ma żadnego śladu.

Poszukiwana 26-letnia Carolina Wilga / Handout / East News/AFP

Jak poinformowała australijska policja, samochód - Mitsubishi Delica, którym podróżowała Carolina Wilga - został znaleziony w czwartek rano w okolicy Karroun Hill, na północnym wschodzie regionu Wheatbelt.

Policja zakłada, że auto 26-latki się popsuło.

W pojeździe nie było jednak żadnych śladów Caroliny.

Po odnalezieniu vana do rejonu natychmiast skierowano dodatkowe siły poszukiwawcze. Obszar, w którym znaleziono samochód, to rozległe i słabo zaludnione tereny, co znacznie utrudnia akcję ratowniczą.

Zaginiona od końca czerwca

Carolina Wilga pochodzi z Castrop-Rauxel w Nadrenii Północnej-Westfalii. Od ponad dwóch lat podróżowała po Australii, podejmując się różnych prac w kopalniach oraz na farmach. Jak relacjonuje jej przyjaciółka, młoda kobieta regularnie kontaktowała się z rodziną i bliskimi.

Przez cały ten czas regularnie kontaktowała się ze mną i z mamą - powiedziała przyjaciółka Caroliny w rozmowie z dziennikiem "Bild". Ostatni raz pisaliśmy do siebie 26 czerwca - dodała.

Niedługo później kontakt się urwał. Telefon Caroliny przestał być osiągalny, a jej rodzina coraz bardziej się niepokoiła. Ostatni ślad - poza zapisem z monitoringu sklepu w Beacon z 29 czerwca - to rozmowa z rodziną z 18 czerwca.

Apel rodziny i przyjaciół

Rodzina Caroliny, zaniepokojona brakiem kontaktu, zgłosiła jej zaginięcie australijskiej policji. W mediach społecznościowych pojawił się dramatyczny apel jej matki: "Jestem jej mamą i potrzebuję waszej pomocy, bo z Niemiec niewiele mogę zrobić. Proszę, miejcie oczy szeroko otwarte!" - napisała pod policyjnym apelem o pomoc w poszukiwaniach.

Co się stało z Caroliną Wilgą?

Na razie nie wiadomo, dokąd dokładnie zmierzała Carolina w dniu zaginięcia. Australijska policja nie wyklucza żadnej hipotezy - zarówno nieszczęśliwego wypadku, jak i ewentualnego udziału osób trzecich. Intensywne poszukiwania trwają. Do akcji zaangażowano dodatkowe siły, a służby apelują do wszystkich, którzy mogli widzieć Carolinę Wilgę lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jej losu, o kontakt z policją.