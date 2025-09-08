Choroba Chagasa, wywoływana przez tzw. całujące pluskwy, staje się coraz większym zagrożeniem w USA. Z najnowszego raportu amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, który przytacza stacja CBS News, wynika, że przypadki tej potencjalnie śmiertelnej choroby pojawiają się już w kolejnych stanach.

Choroba Chagasa, wywoływana przez tzw. całujące pluskwy, staje się coraz większym zagrożeniem w USA (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Choroba Chagasa, znana również jako "choroba całujących pluskiew", do tej pory była uznawana za problem głównie krajów Ameryki Łacińskiej. Najnowszy raport amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) wskazuje jednak, że coraz więcej przypadków odnotowuje się także w Stanach Zjednoczonych.

Według danych CDC, które przytacza stacja CBS News, choroba jest już endemiczna w 21 krajach obu Ameryk, a w USA pojawiły się autochtoniczne (czyli lokalnie nabyte) przypadki w ośmiu stanach, m.in. w Teksasie, Kalifornii, Arizonie, Tennessee, Luizjanie, Missouri, Missisipi i Arkansas.

Jak dochodzi do zakażenia?

Chorobę wywołuje pasożyt Trypanosoma cruzi, przenoszony przez tzw. całujące pluskwy (Triatominae). Owady te najczęściej gryzą ludzi w okolicach twarzy (stąd ich nazwa), a pasożyt dostaje się do organizmu przez otarcia skóry lub błony śluzowe, np. gdy osoba nieświadomie wciera odchody owada w ranę, oko lub usta. Co istotne, choroba nie przenosi się z człowieka na człowieka w sposób bezpośredni, jak np. przeziębienie.

W ostrej fazie, tuż po zakażeniu, może pojawić się charakterystyczny obrzęk powieki (tzw. objaw Romaña), gorączka, bóle mięśni, wysypka, utrata apetytu, biegunka czy wymioty. U części osób choroba może przejść w fazę przewlekłą, prowadząc do poważnych powikłań sercowych i trawiennych, a nawet śmierci.

W obu fazach część osób może nie mieć objawów choroby, a u innych mogą wystąpić poważne dolegliwości zdrowotne. Z raportu CDC wynika, że w USA zarażonych może być nawet 280 tys. osób, często nieświadomych choroby.

Jak się chronić?

Obecnie nie istnieje szczepionka ani lek zapobiegający zakażeniu. CDC zaleca przede wszystkim unikanie kontaktu z owadami - szczególnie podczas podróży do krajów endemicznych. Warto spać w dobrze zabezpieczonych pomieszczeniach, stosować środki owadobójcze, nosić odzież zakrywającą ciało i unikać spożywania surowych owoców i warzyw, które mogą być skażone. Eksperci radzą także uszczelniać okna i drzwi oraz usuwać śmieci i drewno z okolic domu.