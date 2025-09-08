Międzynarodowa akcja służb specjalnych

Czeska Służba Bezpieczeństwa Informacji (kontrwywiad) ujawniła, że operacja, dzięki której ujawniono agenta KGB, była wynikiem współpracy ze służbami z Węgier i Rumunii. Wspólne działania doprowadziły do rozbicia siatki wywiadowczej, którą białoruska KGB budowała w kilku krajach europejskich.

Wśród zidentyfikowanych agentów znalazł się m.in. były zastępca szefa mołdawskich służb wywiadowczych, który przekazywał tajne informacje stronie białoruskiej.

Apel o ograniczenia dla dyplomatów z Białorusi i Rosji

Szef czeskiego kontrwywiadu, gen. Michal Koudelka, podkreślił wagę międzynarodowej współpracy w walce z zagrożeniami wywiadowczymi. Zwrócił uwagę, że białoruscy agenci mogli swobodnie poruszać się po Europie dzięki statusowi dyplomatycznemu.

Przedstawiciel służb zaapelował o wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się akredytowanych dyplomatów z Rosji i Białorusi na terenie strefy Schengen, wskazując na ciągłe próby wykorzystywania dyplomacji do działań szpiegowskich.