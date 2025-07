Do Dumy Państwowej wpłynął projekt ustawy o całorocznym poborze wojskowym. Do tej pory w Rosji pobór odbywał się dwa razy do roku. Wygląda na to, że Moskwa postanowiła przyspieszyć rozbudowanie swojej armii.

Rosja zmierza w kierunku całorocznego poboru do wojska / Shutterstock

Przewodniczący Komisji Obrony Dumy Państwowej Andriej Kartapołow i jego zastępca Andriej Krasow wnieśli do rosyjskiego parlamentu projekt ustawy, przewidującej pobór obywateli do służby wojskowej na przestrzeni całego roku (od 1 stycznia do 31 grudnia).

W dokumencie stwierdzono, że przeprowadzania badań lekarskich, selekcji psychologicznej i posiedzeń komisji poborowych w ciągu całego roku pozwoli na równomierne rozłożeń obciążeń systemu poboru i poprawi jego jakość.

Do tej pory pobór w Rosji odbywał się dwa razy w roku. Trwał od 1 kwietnia do 15 lipca i od 1 października do 31 grudnia. Teraz w tych, ujętych w pierwotnej ustawie terminach będzie odbywało się kierowanie poborowych do miejsc odbywania służby wojskowej.

Jak informuje serwis Meduza, projekt ustawy o całorocznym poborze do wojska zostanie przyjęty przez posłów nie wcześniej niż na sesji jesiennej. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku.

Ostatnie plenarne posiedzenie wiosennej sesji Dumy Państwowej odbędzie się 23 lipca.

1 stycznia 2024 roku weszła w życie ustawa, zgodnie z którą mężczyźni w wieku od 18 do 30 lat podlegają obowiązkowemu poborowi do wojska w Rosji. Wiosenny pobór do wojska w 2025 roku był największym od 2011 roku - przypomina serwis RBC. Zaplanowana w dekrecie Putina liczba poborowych wynosi 160 tysięcy.

W praktyce ta zmiana oznacza, że Rosja zamierza gwałtownie rozbudowywać swoje siły.

Jak informuje serwis The Insider, powołując się na doniesienia dziennikarki Faridy Rustamowej, wszystko wskazuje na to, że projekt skierowany do Dumy został przygotowany przez ministerstwo obrony.