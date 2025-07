Serwis DeepState informuje, że rosyjscy żołnierze zdołali przedrzeć się do okrążanego od miesięcy Pokrowska w obwodzie donieckim. Ośrodek analizujący ruchy wojsk na froncie zwraca uwagę na to, że obrońcom miasta brakowało personelu i równocześnie dokonano niewłaściwej oceny sytuacji. DeepState podaje, że niewiele brakowało, a doszłoby do "katastrofy".

Rosja: Uczniowie po lekcjach produkują drony bojowe DeepState podaje, że do wyjątkowo napiętej sytuacji w Pokrowsku doszło już kilka dni temu. Rosjanie, wykorzystując braki w personelu jednej z ukraińskich brygad, a także "nierzetelną ocenę sytuację" na polu walki, zdołali przedrzeć się do miasta przez wieś Zwirowo. "Żołnierze ze 155. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych i 68. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych musieli pilnie naprawić sytuację, aby nie przerodziła się w katastrofę" - pisze serwis. Chociaż do wtargnięcia doszło 17 lipca, poszukiwanie grup wroga i likwidacja okupantów wciąż trwają. Niektórzy najeźdźcy - informuje DeepState - zostali zgładzeni, ale jest jasne, że nie wszyscy. Zdaniem analityków, celem rosyjskiej grupy dywersyjnej jest zdobycie przyczółka w mieście i utorowanie drogi dla nadciągających posiłków. Eliminacja Rosjan w Pokrowsku trwa, ale Ukraińcy także ponoszą straty. "Coraz częściej dochodzi do ostrzału własnego wojska - wszyscy szybko zdawali sobie sprawę z obecności grup rozpoznawczych i sabotażowych, ale niewielu znało dokładne trasy i pozycje, na których się one znajdowały" - relacjonuje serwis. W sieci pojawiły się też nagrania z zasadzki urządzonej przez rosyjskich żołnierzy na ukraińskich obrońców. Wojskowi stacjonujący w Pokrowsku potwierdzili informacje portalowi Ukrainska Pravda. Informacje ukraińskich mediów korespondują z danymi, gromadzonymi przez Instytut Badań nad Wojną, który ocenia, że siły rosyjskie niedawno wkroczyły do wschodniego Zwirowego. Według niepotwierdzonych doniesień oddziały rosyjskiej 15. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych zablokowały drogę na południowy zachód od miasta Pokrowsk-Meżewa. Sytuacja w Pokrowsku Pokrowsk to miasto położone w zachodniej części obwodu donieckiego, na ważnym skrzyżowaniu dróg łączących ogarnięty wojną Donbas z bardziej stabilnymi regionami Ukrainy. Przed rosyjską inwazją był istotnym regionalnym węzłem komunikacyjnym, z rozbudowaną infrastrukturą kolejową i drogową. Obecnie pozostaje jednym z najważniejszych miast regionu kontrolowanych przez Ukrainę. Od początku 2025 roku Rosjanie zintensyfikowali ofensywę w tym rejonie, a Pokrowsk stał się jednym z głównych celów ataków. Maj 2025 roku był jednym z najtrudniejszych miesięcy dla ukraińskiej armii - największe straty odnotowano właśnie wokół Pokrowska. Rosjanie próbują przełamać ukraińską obronę, by zdobyć ważny węzeł komunikacyjny i otworzyć sobie drogę do dalszych działań ofensywnych w Donbasie. Według analiz, Pokrowsk oraz Konstantynówka są obecnie epicentrami rosyjskiej kampanii letniej. Utrata Pokrowska byłaby poważnym ciosem strategicznym dla Ukrainy, dlatego walki o miasto są wyjątkowo zacięte. Bliskość linii frontu nadaje Pokrowskowi strategiczne znaczenie - kontrola nad miastem umożliwia skuteczniejszą obronę zachodniego Donbasu. W przypadku zdobycia Pokrowska przez Rosjan, otworzyłaby się dla nich droga do dalszych postępów w głąb Ukrainy. W trakcie wojny Pokrowsk pełnił rolę centrum logistycznego i humanitarnego. To właśnie tu ewakuowano ludność cywilną z najbardziej zagrożonych terenów, koordynowano dostawy pomocy humanitarnej i zapewniano schronienie uchodźcom. Miasto służyło także jako baza rezerwowa dla ukraińskiej armii.