Skandal w Portugalii. Policja zatrzymała w sobotę byłego wiceministra sprawiedliwości tego kraju, Paulo Abreu dos Santosa. Portugalskie media przekazują, że mężczyzna jest oskarżony o akty pedofilskie wobec co najmniej dwójki dzieci.

Były wiceminister mógł posiadać setki materiałów z pornografią dziecięcą / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Paulo Abreu dos Santos był wiceministrem w trzecim rządzie Antonio Costy - obecnego szefa Rady Europejskiej - w latach 2023-2024. Resortem rządziła wówczas Catarina Sarmento e Castro. Telewizja SIC poinformowała, że został tymczasowo aresztowany i przyznał się do stawianych zarzutów.

Wykładowca z setkami nielegalnych materiałów

Policja ustaliła, że i 38-letni Abreu dos Santos, który był zatrudniony w jednej z lizbońskich kancelarii adwokackich oraz jako wykładowca prawa na Uniwersytecie Lizbońskim, mógł posiadać setki materiałów z pornografią dziecięcą. Do poniedziałkowego wieczora policja potwierdziła, że weszła w posiadanie telefonu komórkowego byłego wiceministra, w którym znaleziono co najmniej trzy materiały o charakterze pedofilskim z udziałem zatrzymanego.

Podejrzewa się nawet, że uzyskał dostęp do nagrań z nieletnimi z komputera w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Euronews podaje, że służby pracują nad identyfikacją dzieci, które padły ofiarą molestowania, aby móc przesłuchać je w charakterze pokrzywdzonych w tej sprawie. Śledczy podejrzewają, że są to dzieci znajomych prawnika. Dotychczas ustalono, że zabezpieczono nagrania wykonane przez Paulo Abreu dos Santosa, na których uwieczniono molestowanie dzieci.

Pomoc FBI

Na trop Abreu dos Santosa portugalską policję naprowadzili agenci FBI prowadzący dochodzenie w sprawie międzynarodowej siatki pedofilskiej wymieniającej się materiałami pornograficznymi z udziałem dzieci. Zatrzymanemu politykowi grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 10 lat.



