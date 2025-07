Około 1200 maluchów zostanie przebadanych pod kątem ewentualnych infekcji. To konsekwencja postawienia zarzutów gwałtów mężczyźnie, który przez lata pracował w przedszkolach w Melbourne w Australii.

Australia: Pedofil pracował w przedszkolu, usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Pedofil przez lata pracował w przedszkolach

Mężczyzna został oskarżony o 70 przestępstw.

26-latek pracował w 20 placówkach opieki od 2017 roku. To skłoniło lokalne władze do powiadomienia rodziców dzieci, które mogły znajdować się pod jego opieką, zalecając, by zostały - na wszelki wypadek - przebadane pod kątem chorób zakaźnych. Dotyczy to około 1200 maluchów.

Joshua Dale Brown został aresztowany w maju. Policja twierdzi, że dopuścił się nadużyć wobec ośmiorga dzieci - w tym pięciomiesięcznego niemowlęcia - w okresie od kwietnia 2022 do stycznia 2023 roku. Wśród zarzutów jest ten najpoważniejszy - gwałtu na dziecku.

Ośmioro dzieci, które - według policji - doznały krzywdy, miało mniej niż dwa lata i uczęszczało do jednej placówki opieki.

Władze nie chcą ujawnić, czy mężczyzna miał pozytywny wynik testu na choroby przenoszone drogą płciową.