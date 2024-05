"Nie zabezpieczono tej wizyty we właściwy sposób" - powiedział ppłk. Krzysztof Przepiórka, były dowódca grupy szturmowej GROM, o spotkaniu premiera Słowacji z mieszkańcami miejscowości Handlova, podczas którego doszło do zamachu na Ficę. Jak dodał ekspert, "nie było pierścienia zewnętrznego, który by weryfikował ludzi, chodzi o zabezpieczenie policyjne, o bramki pirotechniczne itd.".

Zdjęcie wykonane w miejscowości Handlova, przed spotkaniem z mieszkańcami, w trakcie którego doszło do zamachu na premiera Słowacji / Rex Features - RADOVAN STOKLASA/Profimedia/Shut / East News

Premier Słowacji Robert Fico został postrzelony w środę w miejscowości Handlova na zachodzie kraju, gdzie odbywało się wyjazdowe posiedzenie rządu. Rannego przewieziono do szpitala . Jak podaje telewizja TA3, domniemany napastnik został spacyfikowany i zatrzymany przez policję.

Uśpiona ochrona?

Zdaniem byłego dowódcy grupy sztormowej GROM, ppłk. Krzysztofa Przepiórki, ochrona słowackiego premiera popełniła błędy.

W tego typu operacjach przyjmuje się zawsze czarny scenariusz, to, co może się zdarzyć najgorszego. Do tego scenariusza dopracowuje się planowanie, a później działanie. Chodzi o to, żeby nas nic nie zaskoczyło - powiedział w rozmowie z PAP ppłk. Przepiórka. Dodał, że sądzi "po medialnych przekazach, choć to na razie tylko spekulacje, że ochrona premiera Słowacji została uśpiona".

Człowiek, który otworzył ogień do premiera, jest 71-letnim starszym panem. Nie wygląda na zawodowca i w mojej ocenie najprawdopodobniej nim nie był. Po drugie nie zabezpieczono tej wizyty we właściwy sposób. Ponieważ chyba oceniono, że to jest mała miejscowość, wychodzimy sobie z domu kultury i co się w takiej miejscowości może stać, mamy wszystko pod kontrolą - podkreślił.

Ppłk Przepiórka: Pierścień nie był zachowany

Dodał, że w miejscu, gdzie doszło do zamachu, nie było tzw. pierścienia zewnętrznego, który w jakiś sposób by weryfikował ludzi.

Mówię tu o zabezpieczeniu policyjnym, o bramkach pirotechnicznych, bramkach wykrywaczy metali itd. Ten pierścień nie był zachowany i to w jakiś sposób spowodowało, że ten człowiek przedostał się na pierwszą linię - powiedział wojskowy. Ppłk. Przepiórka zaznaczył, że przed takimi sytuacjami nie można cię całkowicie zabezpieczyć, ale można zminimalizować ryzyko.

Nie istnieje 100-procentowy system bezpieczeństwa. Natomiast minimalizacja skutków polega na tym, że przyjmujemy (...) czarny scenariusz. Nie może być bylejakości, "a jakoś to będzie". Zamachowiec obnażył wszystkie niedociągnięcia, które mogły zaistnieć. Nie zadziałało tak naprawdę nic, jeśli chodzi o ochronę - podkreślił były dowódca GROM-u.

Demony ekstremizmu

Dodał, że mocne spolaryzowanie społeczeństwa na Słowacji powoduje, iż budzą się demony ekstremizmu.

Frustracja, która narasta wśród obywateli, może powodować, że znajdzie się ktoś taki, kto wyciągnie broń. Brak wytrzymałości ludzi na tego typu sytuację, bardzo silną polaryzację, powoduje takie zachowanie. Bo nie wierzę, choć to na razie tylko spekuluję, że cała ta akcja była starannie zaplanowana - powiedział ppłk. Przepiórka. Podkreślił, że zamachowiec obnażył słabość ochrony premiera Słowacji.