Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova potępiła zamach na premiera Roberta Fico. Zaapelowała również o zatrzymanie mowy nienawiści. "Proszę Was - zatrzymajmy to" - zaapelowała.

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Czaputova: Jestem w szoku

Jestem w szoku - wszyscy jesteśmy zszokowani tym strasznym atakiem na premiera Roberta Fico - powiedziała w czasie zwołanej we środę konferencji prasowej prezydentka Czaputova.

Stało się coś, czego powagi ciągle jeszcze sobie nie uświadamiamy. To atak na człowieka i atak na demokrację. Jakakolwiek przemoc jest nieakceptowalna - dodała.

Czaputowa zwróciła uwagę, że obserwowana w ostatnim czasie na Słowacji retoryka nienawiści prowadzi do czynów z nienawiści. Proszę Was - zatrzymajmy to - zaapelowała.

Przypomniała, że policja zatrzymała sprawcę, a gdy to będzie możliwe, organy ścigania przekażą więcej informacji. Jednocześnie wezwała, by do tego momentu nie wyciągać przedwczesnych wniosków. Musimy myśleć o tym, co najważniejsze. W tej chwili to jest to, aby Robert Fico jak najszybciej wrócił do zdrowia - dodała na zakończenie.