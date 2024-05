"Premier Robert Fico w tej chwili jest transportowany helikopterem do Bańskiej Bystrzycy, bo dotarcie do Bratysławy zajęłoby zbyt dużo czasu. Najbliższe godziny zadecydują" - taką informację opublikowano o godz. 16 na oficjalnym profilu premiera Słowacji na Facebooku.

Robert Fico / Radek Pietruszka / PAP

Źródła rządowe już wcześniej informowały, że życie Roberta Fico jest zagrożone.

Wpis na oficjalnym koncie premiera na Facebooku potwierdza te informacje. Lekarze zdecydowali się na transport do szpitala w pobliskiej Bańskiej Bystrzycy, a nie do stolicy Bratysławy. Zdecydowano się na transport śmigłowcem.

Premier Słowacji Robert Fico został postrzelony w środę w miejscowości Handlova na zachodzie kraju, gdzie odbywało się wyjazdowe posiedzenie rządu. Jak podaje telewizja TA3, domniemany napastnik został spacyfikowany i zatrzymany przez policję.

Według relacji świadków Fico wyszedł przed dom kultury, gdzie odbywało się posiedzenie rządu i witał się z ludźmi, gdy padło kilka strzałów. Funkcjonariusze ochrony podnieśli premiera z ziemi i przenieśli go do samochodu, którym odjechali wraz z politykiem do szpitala.