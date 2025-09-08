841 Rosjan będzie musiało opuścić Łotwę - taką informację podały lokalne media, cytując szefową Biura ds. Obywatelstwa i Migracji Mairę Roze. Rosjanie muszą wyjechać do 13 października.

841 Rosjan będzie musiało opuścić Łotwę (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Powodem tej decyzji jest prawo wprowadzone na Łotwie jesienią 2022 r. w odpowiedzi na rosyjską agresję przeciwko Ukrainie.

Ustawa zobowiązywała Rosjan mieszkających na Łotwie do udokumentowania znajomości języka łotewskiego na poziomie A2.

W 2023 r. egzamin zdała niespełna połowa przystępujących. Na kolejne podejście mieli dwa lata, ale ponad 800 osób nie zdążyło się zapisać.

Dodatkowo we wrześniu kolejne 2,5 tys. obywateli Rosji będzie zdawać testy poprawkowe. Jeśli je obleją, również będą zmuszeni do wyjazdu.

Przed rosyjską inwazją na Ukrainę zezwolenia pobytu na Łotwie miało 51 tys. Rosjan. Teraz ta liczba zmniejszyła się o 6 tys.