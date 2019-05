Brytyjski minister obrony Gavin Williamson został zdymisjonowany ze stanowiska. Powodem był przeciek mediów dotyczący dyskusji Rady Bezpieczeństwa Narodowego ws. wykorzystania technologii chińskiej firmy Huawei w infrastrukturze sieci 5G.

O decyzji poinformowały służby prasowe Downing Street. Jak zaznaczono, premier Theresa May "straciła zaufanie co do jego zdolności do kontynuowania (pracy) na stanowisku ministra obrony".

Na stanowisko ministra obrony została powołana dotychczasowa minister rozwoju międzynarodowego oraz minister ds. kobiet i równości Penny Mordaunt. Stała się pierwszą kobietą w historii Wielkiej Brytanii, która zajmuje ten urząd.

Penny Mordaunt / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

46-letnia Mordaunt jest posłanką Partii Konserwatywnej reprezentującą okręg wyborczy Portsmouth North. Przed wejściem do parlamentu pracowała w sektorze prywatnym; jest też rezerwistką marynarki wojennej w randze podporucznika.

Na początku ubiegłego tygodnia media ujawniły przebieg tajnych dyskusji w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Podały, że brytyjski rząd zdecydował, iż Huawei nie zostanie zaangażowany do budowy kluczowych elementów infrastruktury 5G, jednak będzie mógł uczestniczyć w tworzeniu mniej istotnych elementów systemu telekomunikacyjnego.



Konserwatywny dziennik "Daily Telegraph" podkreślił wówczas, że wbrew rekomendacjom niektórych ministrów nie zdecydowano o całkowitym wykluczeniu technologii Huawei - mimo obaw, iż mogą one posłużyć do zbierania danych wywiadowczych dla władz w Pekinie.



Szczególne obiekcje dotyczące zaangażowania Huawei w budowę brytyjskiej infrastruktury sieci G5 mieli zgłosić ministrowie: spraw wewnętrznych Sajid Javid, spraw zagranicznych Jeremy Hunt, obrony Gavin Williamson i handlu międzynarodowego Liam Fox.



Przeciek do mediów dotyczący szczegółów dyskusji na temat Huawei wywołał duże kontrowersje wśród polityków i mediów. Minister kultury, mediów i sportu Jeremy Wright uznał wręcz, że publikacja tych informacji "jest szkodliwa", ponieważ może utrudnić funkcjonowanie Narodowej Rady Bezpieczeństwa, w której zasiadają m.in. ministrowie i szefowie agencji wywiadowczych.



Brytyjski rząd zapowiedział wówczas przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Jednocześnie podkreślono, że nie podjęto jeszcze ostatecznych decyzji w sprawie współpracy z Hu