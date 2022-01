Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w niedzielę, że nie uważa, by w czasie nadchodzących rozmów dyplomatycznych USA-Rosja w Genewie doszło do jakichkolwiek przełomów. O postępy będzie trudno, gdy "Rosja przykłada broń do skroni Ukrainy" - podkreślił.

