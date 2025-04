"Na razie nie wiadomo jeszcze, co się stało, co jest przyczyną tej olbrzymiej awarii. Są krótkie wzmianki w wiadomościach, że nie ma prądu w całej Portugalii kontynentalnej i Hiszpanii" – powiedziała w rozmowie z RMF FM Polka mieszkająca w portugalskiej stolicy, Lizbonie. "Wygląda na to, że na wyspach portugalskich jest prąd" – dodała. W poniedziałek na Półwyspie Iberyjskim doszło do gigantycznej awarii zasilania. Cała Hiszpania została pozbawiona prądu - podało "El Mundo". Oprócz Hiszpanii i Portugalii awaria dosięgnęła również Francję.

Na razie nie wiadomo jeszcze, co się stało, co jest przyczyną tej olbrzymiej awarii. Jedyne co, są krótkie wzmianki w wiadomościach tutaj, że nie ma prądu w całej Portugalii kontynentalnej i Hiszpanii. (...) Wygląda na to, że na wyspach portugalskich jest prąd - powiedziała w rozmowie z RMF FM pani Martyna - Polka mieszkająca w stolicy Portugalii, Lizbonie.

W poniedziałek na Półwyspie Iberyjskim doszło do ogromnej awarii zasilania, które objęła Portugalię, Hiszpanię i Francję.

Co tutaj piszą? Nie wiedzą, co jest przyczyną. Piszą, że niektóre szpitale mają problem z generatorami. Boją się np. o szczepionki w lodówkach. Lekarze, pielęgniarki nie mogą mieć dostępu do komputerów. Uniwersytety niektóre też nie są w stanie funkcjonować bez generatorów. Niektóre normalnie funkcjonują. Z tego, co wiem, w metrze w Lizbonie metro się zatrzymało przez awarię w tunelach. Ludzie są w środku, w wagonach, starają się ich tam wydostać ze środka. Także na razie jest bardzo mało wiadomo na ten temat, co jest przyczyną - opowiedziała nasza rozmówczyni, cytując napływające do niej informacje.

Polka dodała, że na razie nie ma informacji o przyczynach zdarzenia.

Może w najbliższych godzinach coś będzie wiadomo więcej na ten temat - usłyszeliśmy.

Nasza rodaczka nie mogła potwierdzić informacji dotyczących powszechnych awarii sygnalizacji świetlnej, ponieważ w jej okolicy, na obrzeżach stolicy, ruch działa normalnie.

Przyznała jednak, że w jej domu zabrakło energii.

Właśnie zaczęło się od tego, że myślałam, że to tylko u mnie w bloku, ale też widziałam później, że sąsiedzi wychodzili z domu i na ulicy rozmawiali, czy jest prąd, czy nie ma. Później na czacie rodzina męża zaczęła wypisywać z różnych punktów w aglomeracji lizbońskiej, że też nie mają prądu. Później koledzy z Porto też pisali, że są bez prądu i stąd zaczęliśmy się dowiadywać, że to jest coś większego - opowiedziała.

Awaria na Półwyspie Iberyjskim

W niedzielę w Portugalii, Hiszpanii i Francji doszło do ogromnej awarii zasilania.

Linie telefoniczne nie działają w całej Hiszpanii. Energia elektryczna nie została przywrócona jeszcze na lotnisku Barajas w Madrycie.

Państwowy operator próbuje awaryjnie przywrócić zasilanie.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez i minister energetyki są w drodze do siedziby państwowego operatora energetycznego. Tam wkrótce ma się odbyć posiedzenie kryzysowe rządu - podaje radio Cadena Ser.

Operatorzy 112 w Madrycie poprosili, aby korzystać z numeru alarmowego jedynie w nagłych przypadkach.

"Działamy dzięki własnym generatorom" - podkreśliło 112 Comunidad de Madrid na platformie X.

W Walencji i Barcelonie przestało funkcjonować metro. W stolicy Katalonii setki osób było uwięzionych w wagonach kolejki. Ochrona zablokowała wejścia do stacji, aby w środku nie gromadziły się kolejne osoby.