Władze Dominikany, gdzie we wtorek doszło do potężnej awarii zasilania, przywróciły część dostaw energii elektrycznej - przekazała agencja Reutera. "Krajowy system energetyczny był stopniowo przywracany po awarii, do której doszło we wtorek w podstacji San Pedro I, która spowodowała przerwę w dostawie prądu" - poinformowała z kolei państwowa firma energetyczna w opublikowanym oświadczeniu, cytując ministra energii i górnictwa Joela Santosa Echavarrię. Wskutek braku prądu liczący ponad 11 mln mieszkańców kraju ogarnął chaos komunikacyjny. Stanęły zakłady przemysłowe, występowały problemy z siecią telefoniczną.

Blackout opanował we wtorek Dominikanę. 11 milionów osób zostało bez prądu (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Echavaria przekazał na konferencji prasowej zorganizowanej w Centrum Kontrolii Energii, że obecnie Dominikana dysponuje ponad 527 megawatami mocy, co stanowi ponad 15 procent krajowego zapotrzebowania. Liczba ta będzie nadal rosła w miarę postępu procesu stabilizacji - powiedział minister energii i górnictwa.

Dodał, że dostawy prądu zostały już przywrócone w częściach Santiago, San Cristobal, Santo Domingo Norte i południowych regionach kraju.

Władze sektora elektroenergetycznego poinformowały, że niektóre usługi transportu publicznego zostały wznowione w niektórych częściach stolicy i są bezpłatne. Jako pierwsze do systemu przyłączono elektrownie wodne, a następnie kilka elektrowni cieplnych. Działania te mają na celu stopniowe zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa sieci, dodały władze.

Urzędnicy winą za awarię obarczyli system przesyłu energii elektrycznej, chociaż nie jest jasne, co ją spowodowało. Według Dominikańskiej Spółki Przesyłu Energii Elektrycznej, wyłączyły się jednostki wytwórcze w San Pedro de Macoris w południowo-wschodniej części kraju i elektrowni Quisqueya, co spowodowało rzadko spotykaną kaskadę awarii w innych elektrowniach i zakładach przesyłu energii.

Awaria spowodowała wyłączenia sygnalizacji świetlnej na ulicach, w miastach powstał chaos komunikacyjny. Na razie nie wiadomo, jak szybko zostanie przywrócone zasilanie. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej prawie 60 procent energii na Dominikanie pochodzi z ropy naftowej i jej produktów, a następnie z węgla, gazu ziemnego oraz, w mniejszym stopniu, z energii słonecznej, wiatrowej i wodnej.