Pilna informacja przekazana przez amerykańską ambasadę na Litwie. Białoruś uwolniła 52 więźniów różnych narodowości. To obywatele Polski, Łotwy, Wielkie Brytanii, Niemiec, Francji i Litwy.

/ RMF FM

Po negocjacjach w Mińsku kierowana przez USA delegacja jest w drodze z Białorusi do Wilna wraz z 52 uwolnionymi więźniami różnych narodowości. Taką informację przekazała ambasada USA na Litwie.

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda przekazał, że wśród uwolnionych są obywatele Polski, Łotwy, Wielkie Brytanii, Niemiec, Francji i Litwy.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Wkrótce więcej na ten temat.