Dziennikarka Radia Swaboda, która prowadziła w piątek wieczorem relację na żywo z pikiety wyborczej połączonej z akcją protestu, została zatrzymana. Media niezależne i media społecznościowe informują o zatrzymaniach również w innych miejscowościach.

Protesty opozycji w Mińsku / TATYANA ZENKOVICH / PAP/EPA

Alaksandra Dyńko prowadziła wraz z operatorem relację online z centrum Mińska. W ostatni dzień zbierania podpisów poparcia dla osób starających się o kandydowanie w tegorocznych wyborach prezydenckich zebrali się tam mieszkańcy miasta.

W centrum Mińska jest dużo milicji i funkcjonariuszy innych struktur siłowych. Dziennikarkę zatrzymali mężczyźni ubrani w cywilne ubrania.



Wielu mieszkańców dołączyło do akcji w związku z głośnymi wydarzeniami ostatnich dni - zatrzymaniem jednego z potencjalnych kandydatów Wiktara Babaryki i wszczęciu wobec niego sprawy karnej.



Białorusini wyszli na akcje protestu i utworzyli na ulicach żywe łańcuchy także w innych miastach - m.in. w Grodnie, Brześciu, Pińsku, Homlu, Mohylewie i Orszy.



Siły specjalne milicji OMON zaczęły wieczorem zatrzymywać osoby, które odmawiają rozejścia się. Część dróg dojazdowych do centrum Mińska została zablokowana przez milicję.



Swaboda poinformowała na swoim portalu, że w stolicy zatrzymani zostali również dziennikarze telewizji Biełsat oraz fotoreporter portalu TUT.by. Do zatrzymań, w tym dziennikarzy, doszło m.in. podczas akcji w Bobrujsku.



W Mohylewie z kolei zatrzymano reporterkę TUT.by.



Dzień wcześniej, w czwartek, akcja solidarności z zatrzymanymi trwała siedem godzin. Nie doszło do zatrzymań.



W piątek prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka ocenił, że tymi działaniami sterują siły, które chcą zaszkodzić krajowi. Nie róbcie tego, nie zmuszajcie władzy do reagowania, nie popychajcie nas ku temu - ostrzegał.



W czwartek Radio Swaboda prowadziło relację na żywo z akcji protestu przeciw zatrzymaniu Babaryki. Relację oglądało wieczorem ponad 50 tys. osób. Wielu rozmówców Swabody mówiło wprost, że wyszło na ulicę po tym, jak zobaczyło relację online.