Brytyjski rząd opublikował w czwartek dokumenty dotyczące mianowania Andrzeja Mountbatten-Windsora na funkcję specjalnego przedstawiciela Wielkiej Brytanii ds. handlu i inwestycji. Z ujawnionych materiałów wynika, że nie znaleziono żadnych dowodów na to, by w tamtym czasie przeprowadzono formalną weryfikację kandydata lub kontrolę bezpieczeństwa. Będąc specjalnym wysłannikiem, były książę miał przekazywać Jeffreyowi Epsteinowi raporty ze swoich służbowych podróży po Azji.

Brytyjski rząd opublikował nowe dokumenty o byłym księciu / Karim Bouchetata/Bav Media / SplashNews.com/Splash/East News / East News

Bądź na bieżąco. Jeszcze więcej aktualnych informacjii znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Decyzja o ujawnieniu dokumentów zapadła po tym, jak opozycja skorzystała z rzadko stosowanego narzędzia parlamentarnego, domagając się publikacji akt związanych z nominacją Mountbatten-Windsora, brata króla Karola III.

"Nie znaleźliśmy dowodów na to, że przeprowadzono formalny proces należytej staranności lub weryfikacji. Nie ma też dowodów, że rozważano taką możliwość" - poinformował w pisemnym oświadczeniu dla parlamentu Chris Bryant, wiceminister ds. handlu.

Mountbatten-Windsor, drugi syn zmarłej królowej Elżbiety II, pełnił funkcję Specjalnego Przedstawiciela Wielkiej Brytanii ds. Handlu Międzynarodowego i Inwestycji w latach 2001-2011. Pełniąc tę rolę, nie pobierał wynagrodzenia, ale podróżował po świecie i spotykał się z przedstawicielami biznesu oraz rządów.

Dawniej znany jako książę Andrzej, Mountbatten-Windsor stał się w tym roku pierwszym od ponad trzystu lat członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej zatrzymanym przez policję - został przesłuchany w związku z zarzutami nadużycia władzy publicznej.

Powiązania z Epsteinem

Andrzej, pełniąc funkcje rządowe, aktywnie promował brytyjskie interesy gospodarcze na świecie, odbywając liczne wizyty m.in. w krajach Azji, takich jak Wietnam, Singapur, Hongkong czy Chiny. Jego zadaniem było wspieranie brytyjskich przedsiębiorców oraz budowanie relacji handlowych z zagranicznymi partnerami.

Działalność księcia Andrzeja zbiegła się jednak z kontrowersjami wokół jego znajomości z Jeffreyem Epsteinem - amerykańskim finansistą, który w 2008 roku został skazany za przestępstwa seksualne wobec nieletnich, a w 2019 roku usłyszał kolejne zarzuty dotyczące handlu nieletnimi w celach seksualnych. W styczniu 2024 roku media ujawniły e-maile z 2010 roku, z których wynika, że Andrzej przekazywał Epsteinowi raporty ze swoich służbowych podróży po Azji.

Z korespondencji wynika również, że Epstein proponował księciu spotkanie z młodą kobietą z Rosji, która miała przebywać w Londynie. Andrzej wyraził zainteresowanie, prosząc o więcej informacji i przekazanie jej swojego kontaktu. Nie wiadomo jednak, czy do spotkania faktycznie doszło. Wiadomo natomiast, że w październiku 2010 roku Epstein został zaproszony przez księcia na kolację do Pałacu Buckingham, gdzie - jak wynika z e-maili - mieli rozmawiać na osobności.

Książę Andrzej stanowczo zaprzecza wszelkim zarzutom dotyczącym jego powiązań z Epsteinem. To jednak właśnie ta znajomość i brak jasnych wyjaśnień doprowadziły do odebrania mu tytułu książęcego oraz wszystkich przywilejów. Pałac Buckingham wielokrotnie podkreślał, że rodzina królewska jest gotowa współpracować z organami ścigania, a myśli monarchy pozostają z ofiarami wszelkich form przemocy.