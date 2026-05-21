W odpowiedzi Komenda Główna OHP poinformowała o usunięciu grafiki i przeprosiła wszystkich, którzy poczuli się urażeni. W oświadczeniu podkreślono, że uproszczona forma wizualna i niefortunny dobór słów, w tym użycie słowa "obciach", wywołały niezamierzoną falę komentarzy. "Dyskusja poszła w całkowicie odwrotnym kierunku niż nasze intencje" - zaznaczono.

OHP stanowczo odrzuciła zarzuty o promowanie patologii rynku pracy czy stygmatyzowanie młodzieży. "Misją naszej instytucji jest systemowa ochrona młodych ludzi przed wykluczeniem społecznym, bezrobociem oraz biernością zawodową, a nie traktowanie ich jako taniej siły roboczej" - czytamy w komunikacie.

Komenda Główna OHP przypomniała, że instytucja przechodzi obecnie głęboką metamorfozę, odchodząc od przestarzałego modelu opiekuńczego na rzecz budowania kapitału ludzkiego i nowoczesnych ścieżek kariery.

Wspierają w zdobywaniu wykształcenia i pracy

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa instytucja wspierająca młodzież i dorosłych w wieku 14-30 lat w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Oferuje szkolenia, praktyki, wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz rozwijaniu kompetencji społecznych i zawodowych.

Oferta obejmuje ponad 60 zawodów, dostosowanych do potrzeb lokalnych rynków pracy (m.in. kucharza, fryzjera, sprzedawcę, mechanika, cukiernika czy piekarza). Uczestnicy realizują obowiązek szkolny lub nauki, zdobywając konkretne kwalifikacje i otrzymując wynagrodzenie oraz ubezpieczenie.

