Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) wydała oświadczenie po fali krytyki, jaka spadła na instytucję w związku z opublikowaną grafiką, która miała zachęcać młodych ludzi do pracy. OHP zapewnia, że nie miała zamiaru stygmatyzować młodzieży, a przekaz został źle zrozumiany.
Sprawa nabrała rozgłosu po wpisie lidera partii Razem, Adriana Zandberga, który na platformie X udostępnił grafikę OHP. Plakat dzielił postawy młodych ludzi na "klasę" i "obciach", wskazując m.in., że "klasą" jest dla 16-latka własna wypłata i doświadczenie zawodowe, a "obciachem" - brak planów na zmianę sytuacji czy puste CV.
Zandberg skrytykował instytucję, pytając minister pracy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, czy "państwowa instytucja atakuje szesnastolatków za to, że nie pracują zarobkowo".