Jeszcze dzisiaj nasi obywatele, którzy brali udział w Globalnej Flotylli Sumud, opuszczą Izrael - poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór, odnosząc się do sprawy zatrzymanych obywateli polskich. Jak dodał, szef MSZ Radosław Sikorski zdecydował się zwrócić z wnioskiem do MSWiA, aby izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gwir otrzymał zakaz wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej.

/ RMF FM

Szef MSZ Radosław Sikorski wystąpił do MSWiA o zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben Gwira.

Decyzja ma związek z działaniami Ben Gwira wobec zatrzymanych aktywistów Global Sumud Flotilla, wśród których byli obywatele Polski.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Rzecznik MSZ: Nasi obywatele opuszczą Izrael

Mówiąc o stanie polskich obywateli zatrzymanych przez Izrael, Wewiór podkreślił na briefingu w Warszawie, że polscy konsulowie od początku byli w miejscach, do których mieli oni trafiać - w tym w porcie Aszdod, dokąd zostali przewiezieni. Jednocześnie, podkreślił, polscy dyplomaci pracowali nad tym, by zatrzymani rodacy jak najszybciej odzyskali wolność.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Rządy mocniej reagują na krzywdę swoich obywateli". Burza po zachowaniu izraelskiego ministra

Miło mi poinformować, że jeszcze dzisiaj nasi obywatele, zresztą nie tylko nasi obywatele, opuszczą Izrael. To jest bardzo dobra wiadomość - powiedział Wewiór.

Zaznaczył, że choć w mediach mowa jest o trzech członkach polskiej delegacji, to jest tam dwójka polskich obywateli. Podkreślam, dwie osoby mają polskie obywatelstwo - powiedział. Wcześniej rzecznik polskiej sekcji Globalnej Flotylli Sumud, Rafał Piotrowski informował, że trzech członków polskiej delegacji zostało zatrzymanych przez izraelskie służby.

Wniosek w sprawie izraelskiego ministra

Rzecznik MSZ przekazał, że zakończyło się spotkanie z chargé d’affaires Izraela w Polsce, który - jak zaznaczył rzecznik MSZ - usłyszał bardzo wyraźną opinię strony polskiej na temat tego, co można było zobaczyć na nagraniach w internecie i oburzenie takim zachowaniem.

Radosław Sikorski zdecydował się zwrócić z wnioskiem do MSWiA, aby izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gwir otrzymał zakaz wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej - przekazał Wewiór.

Nagranie i kontrowersje wokół izraelskiego ministra

Globalna Flotylla Sumud wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris w stronę wybrzeża Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Według jej danych w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju, na których pokładach znajdowało się 428 osób. Wśród zatrzymanych osób byli Polacy.

Na opublikowanym w środę przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben Gwira nagraniu widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów. Pokazano tam m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy Ben Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy".

Ben Gwir krytykowany przez wiele państw

Nagranie to spotkało się z krytyką wielu państw. Potępiło je polskie MSZ, a także resorty m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch.