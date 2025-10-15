Rada Stanu we Francji odrzuciła wniosek apelacyjny Marine Le Pen dotyczący natychmiastowego wykonania kary zakazu startu w wyborach. Decyzja ta oznacza, że liderka Zjednoczenia Narodowego nie będzie mogła ubiegać się o urząd prezydenta w 2027 roku ani wziąć udziału w ewentualnych przyspieszonych wyborach parlamentarnych. Sprawa dotyczy wyroku za fikcyjne zatrudnianie asystentów w Parlamencie Europejskim.

Rada Stanu, będąca najwyższą instancją administracyjną we Francji, odrzuciła wniosek apelacyjny liderki Zjednoczenia Narodowego, Marine Le Pen. Wniosek dotyczył decyzji sądu o natychmiastowym wykonaniu kary zakazu ubiegania się o stanowiska publiczne przez pięć lat. Kara została nałożona w związku z wyrokiem za fikcyjne zatrudnianie asystentów deputowanych jej ugrupowania w Parlamencie Europejskim.

Skutki decyzji dla Le Pen

Decyzja Rady Stanu oznacza, że Marine Le Pen nie będzie mogła kandydować w wyborach prezydenckich w 2027 roku. Zakaz obejmuje również ewentualne wcześniejsze wybory parlamentarne, które mogą zostać rozpisane w przypadku kryzysu politycznego we Francji. Le Pen odwołuje się od wyroku, jednak zakaz obowiązuje natychmiast i pozostaje w mocy do czasu rozpatrzenia apelacji.

We wniosku apelacyjnym Le Pen sprzeciwiła się zakazowi startu w wyborach i domagała się przesłania tzw. priorytetowego pytania prawnego do Rady Konstytucyjnej. Chciała, by sprawdzono, czy przepisy kodeksu wyborczego, na podstawie których orzeczono zakaz, są zgodne z konstytucją. Rada Stanu uznała jednak, że wniosek dotyczył zmiany prawa, a nie uchylenia przepisów wykonawczych, co wykracza poza jej kompetencje.

Co dalej z odwołaniem Le Pen?

Proces apelacyjny Marine Le Pen zaplanowano na okres między 13 stycznia a 12 lutego 2026 roku. Jeśli sąd apelacyjny podtrzyma wyrok, a Le Pen zdecyduje się mimo to wystartować w wyborach, ostateczną decyzję o jej kandydaturze podejmie Rada Konstytucyjna. Przypomnijmy, że 31 marca sąd uznał Le Pen za winną w sprawie fikcyjnego zatrudniania asystentów i natychmiast orzekł zakaz ubiegania się o stanowiska publiczne.