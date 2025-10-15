Igor Jovicević został trenerem piłkarzy łódzkiego Widzewa. 51-letni Chorwat zastąpił Patryka Czubaka i zadebiutuje w piątkowym meczu z Radomiakiem.

  • Igor Jovicević został nowym trenerem piłkarzy Widzewa Łódź.
  • 51-letni Chorwat zastąpił na stanowisku Patryka Czubaka.
  • Jovicević zadebiutuje w piątkowym meczu przeciwko Radomiakowi.  
  • Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zobacz również:

Igor Jovicević podpisał z Widzewem umowę obowiązującą do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Z klubem pożegnał się Czubak, którego kontrakt został rozwiązany.

O zmianie szkoleniowca klub z Łodzi poinformował w środę wieczorem.

To kolejna zmiana na stanowisku trenera Widzewa w tym sezonie. Rozpoczynał go Chorwat Zeljko Sopić, który został zwolniony pod koniec sierpnia. Zastąpił go jeden z asystentów Patryk Czubak, który prowadził drużynę w pięciu spotkaniach ekstraklasy i jednym Pucharu Polski. Po wodzą Czubaka łodzianie wygrali dwa ligowe mecze, w tym ostatni z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza (4:2) oraz awansowali do kolejnej rundy PP.

Nowy pełnomocnik zarządu Widzewa ds. sportu Dariusz Adamczuk wyjaśnił, że drużyna potrzebowała doświadczonego na rynku międzynarodowym szkoleniowca z określoną wizją futbolu.

Chcieliśmy właśnie tego trenera, który profilem doskonale pasuje do drużyny i będzie w stanie ją rozwijać. Zdaję sobie sprawę z faktu, że ogłoszenie nowego szkoleniowca dwa dni przed spotkaniem ligowym nie jest idealnym terminem, ale nie chcemy już tracić czasu. Po tym, jak udało nam się sfinalizować negocjacje, podpisaliśmy kontrakt i niezwłocznie ogłaszamy nowego trenera Widzewa - przekonywał.

Jovicević w poprzednim sezonie pracował w bułgarskim Łudogorcu Razgrad, z którym rozstał się w czerwcu. Z tym klubem zdobył mistrzostwo Bułgarii, Puchar Bułgarii oraz krajowy Superpuchar. Wcześniej prowadził m.in. słoweńskie NK Celje, chorwackie Dinamo Zagrzeb, ukraińskie Dnipro-1 i Szachtar Donieck, z którym w sezonie 2022/23 wywalczył mistrzostwo Ukrainy oraz saudyjski Al-Raed.

51-letni trener z Szachtarem rywalizował w fazie grupowej Ligi Mistrzów, docierając do 1/8 finału Ligi Europy. Przed rokiem Łudogorec z Chorwatem na ławce grał w fazie ligowej Ligi Europy.

Nowy szkoleniowiec w czwartek ma zacząć pracę z łódzkim zespołem, a w piątek po raz pierwszy poprowadzi go w ligowym spotkaniu. W 12. kolejce ekstraklasy Widzew podejmie Radomiaka Radom.

Widzew w 11 meczach obecnego sezonu ekstraklasy zdobył 13 punktów i zajmuje 11. miejsce w tabeli.