Igor Jovicević został trenerem piłkarzy łódzkiego Widzewa. 51-letni Chorwat zastąpił Patryka Czubaka i zadebiutuje w piątkowym meczu z Radomiakiem.

Igor Jovicević / Beata Zawadzka / East News

Igor Jovicević został nowym trenerem piłkarzy Widzewa Łódź.

51-letni Chorwat zastąpił na stanowisku Patryka Czubaka.

Jovicević zadebiutuje w piątkowym meczu przeciwko Radomiakowi.

Igor Jovicević podpisał z Widzewem umowę obowiązującą do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Z klubem pożegnał się Czubak, którego kontrakt został rozwiązany.

O zmianie szkoleniowca klub z Łodzi poinformował w środę wieczorem.

To kolejna zmiana na stanowisku trenera Widzewa w tym sezonie. Rozpoczynał go Chorwat Zeljko Sopić, który został zwolniony pod koniec sierpnia. Zastąpił go jeden z asystentów Patryk Czubak, który prowadził drużynę w pięciu spotkaniach ekstraklasy i jednym Pucharu Polski. Po wodzą Czubaka łodzianie wygrali dwa ligowe mecze, w tym ostatni z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza (4:2) oraz awansowali do kolejnej rundy PP.