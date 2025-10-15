Igor Jovicević został trenerem piłkarzy łódzkiego Widzewa. 51-letni Chorwat zastąpił Patryka Czubaka i zadebiutuje w piątkowym meczu z Radomiakiem.
Igor Jovicević podpisał z Widzewem umowę obowiązującą do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Z klubem pożegnał się Czubak, którego kontrakt został rozwiązany.
O zmianie szkoleniowca klub z Łodzi poinformował w środę wieczorem.
To kolejna zmiana na stanowisku trenera Widzewa w tym sezonie. Rozpoczynał go Chorwat Zeljko Sopić, który został zwolniony pod koniec sierpnia. Zastąpił go jeden z asystentów Patryk Czubak, który prowadził drużynę w pięciu spotkaniach ekstraklasy i jednym Pucharu Polski. Po wodzą Czubaka łodzianie wygrali dwa ligowe mecze, w tym ostatni z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza (4:2) oraz awansowali do kolejnej rundy PP.