Amerykańskie lotniska, m.in. w Nowym Jorku, Atlancie, Chicago, Las Vegas, Charlotte, Phoenix i Seattle, nie zgodziły się na emisję nagrania minister bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem. W nagraniu Noem obwinia Demokratów o trwający paraliż budżetowy (shutdown) i jego konsekwencje dla funkcjonowania portów lotniczych.

Wiele ważnych amerykańskich lotnisk nie zgodziło się na emisję nagrania minister bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem, w którym oskarża Demokratów o trwający paraliż budżetowy.

Porty zasłaniają się zakazem prezentowania treści politycznych.

Znamienita większość z 64 tys. pracowników federalnej instytucji ds. bezpieczeństwa transportu pracuje, mimo trwającego paraliżu i nie otrzymywania wynagrodzeń.

Jak informuje agencja Associated Press, decyzja lotnisk wynika z obowiązujących regulacji, które zakazują prezentowania treści politycznych na ich terenie.

Resort bezpieczeństwa krajowego zapowiedział w piątek rozesłanie nagrania do amerykańskich portów.

W swoim wystąpieniu Noem stwierdziła, że "demokraci w Kongresie odmawiają finansowania rządu federalnego", co wpływa na działalność Administracji ds. Bezpieczeństwa Transportu (TSA). Instytucja podlega pod resort bezpieczeństwa krajowego. 61 tys. z ok. 64 tys. pracowników TSA nadal wykonuje swoje obowiązki, choć nie otrzymuje wynagrodzenia.

Wiele agencji rządowych w wiadomościach e-mail i na swoich stronach stosuje sformułowania, które oskarżają demokratów o shutdown.

Dwa tygodnie impasu

Shutdown trwa już dwa tygodnie i jest efektem braku porozumienia w sprawie prowizorium budżetowego po wygaśnięciu poprzedniego budżetu 30 września. Demokraci blokują przyjęcie ustawy przegłosowanej w Izbie Reprezentantów, domagając się przywrócenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych. W efekcie niektóre lotniska w USA zmagają się z utrudnieniami i opóźnieniami lotów.

Szef Izby Reprezentantów Mike Johnson ostrzegł, że obecny paraliż może być najdłuższym shutdownem w historii USA. W środę Senat po raz dziewiąty ma głosować nad projektem tymczasowego przedłużenia budżetu, jednak według obserwatorów przełamanie impasu jest mało prawdopodobne.